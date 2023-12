Manoj Jarange: मागासवर्ग आयोगाच्या निकष बदलांच्या चर्चांवर जरांगेंनी प्रतिक्रिया; म्हणाले, यासाठीच...

मुंबई : मागास वर्ग आयोग कुठला समाज मागास आहे यासाठीच्या सर्व्हेक्षणाचे निकष बदलणार असल्याची चर्चा आहे. यापार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मागासवर्ग आयोग जर मराठा समाजावर अन्याय करणार असेल तर मग तोच निकष बाकीच्या आरक्षणाला देखील लावावा लागेल, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (Manoj Jarange reacts on changing a criteria of survey of Backward Classes Commission)