Manoj Jarange : निजामाचं गॅझेट स्वीकारलं म्हणता मग तुम्ही इंग्रजांच्या परिवारातले आहात का ? मनोज जरांगेंना राग अनावर, जीभ घसरली?

विरोधकांना मराठ्यांच्या स्वाभिमानाचा अपमान न करण्याचा इशारा दिला.मराठे भीत नाहीत, सरळ करायला ताकद आहे, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला.जे मराठ्यांविरोधात उभे राहतील त्यांना निवडणुकीत पाडण्याचं आवाहन केलं..आम्हाला निझामाच्या गुलामीचे गॅझेट स्वीकारले म्हणता मग तुम्ही इंग्रजांच्या १९३१ सालच्या जनगणनेनुसारच आरक्षण घेतले आहे, मग तुम्ही कोण? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. त्यांनी नारायणगडावर दसरा मेळाव्यात हैद्राबाद गॅझेटवरुन विरोधकांवर चांगलाच निशाणा साधला. ते म्हणाले की, काही लोक आम्ही गुलामीचे गॅझेट स्वीकारले असे काही लोक म्हणत आहेत मग तुमच्या घरात काय इंग्रज राहात होते का असं आम्ही म्हणायचं का? असा सवाल त्यांनी केला..पुढे बोलतान मनोज जरांगे म्हणाले की, जे हैद्राबाद गॅझेटला गुलामीचे गॅझेट म्हणत आहेत, त्यांच्यासोबत ते मराठे काम करत आहेत त्यांना माझं सांगण आहे की, तुमच्या मराठ्यांच्या लेकरांना गुलाम म्हटले आहे, जर आपली गुलामीची पैदाईश आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे तर मराठ्यांनी तिथं कशाला काम करायचं. पाय चाटून काम कशाला करता स्वाभिमानाने राहा. .मनोज जरांगे म्हणाले की गुलामीच गॅझेट कशाला लागू करता असे ते म्हणाले मग इंग्रज काय तुमच्या परिवारात का घरात राहात होते. निजाम आमच्या परिवारातील नाही म्हणून ते गॅझेट गुलामीचं मग इंग्रज काय तुमच्या परिवारातला होता का? कारण १९३१ च्या जनगणनेनुसार तुम्ही आरक्षण घेतलं आहे. मग तुम्ही कोण? असं आम्ही म्हणायचं का? असा सवालही त्यांनी केला. व्यापारी म्हणून आलात आणि राज्यकर्ते बनलात असं आम्ही म्हणायचं का? .आम्ही तुमच्या सारखे बिघडलेल्या रक्ताचे नाही. तुम्ही राजस्थानातून अकबराची गुलामी करुन पळून इकडे आलात आणि निजामाची चाकरी करु लागलात? आम्ही असं म्हणायचं का? जे विरोधात बोलतात त्यांना सरळ करण्याची ताकद मराठ्यांमध्ये आहे. आपण कुणालाही भीत नाही. आमचे पाणउतारे करण्यासाठी मराठ्यांनी तुम्हाला तीस वर्षे निवडून दिले का? असा सवालही त्यांनी केला. .हे लोक बदलणारच नाही, त्यामुळे दया, माया जरा कमी करा, जो मराठ्यांचा नेता त्यांच्या बाजूने उभा राहिल त्याला निवडणुकीत पाडायचा. तेव्हा कुठे आपले लोक नीट वागतील आणि हुजरेगिरी करायचं बंद करतील. जेव्हा आपण त्यांना पाडायला सुरुवात करु तेव्हा ते मराठ्यांशी नीट वागतील असे मनोज जरांगे म्हणाले. .FAQsप्रश्न 1: मनोज जरांगेंनी कोणत्या विषयावरून विरोधकांवर निशाणा साधला? 👉 निजाम गॅझेट आणि इंग्रजांच्या जनगणनेवरून विरोधकांवर टीका केली.प्रश्न 2: इंग्रजांच्या जनगणनेचा संदर्भ त्यांनी का दिला? 👉 कारण विरोधकांनी 1931 च्या जनगणनेनुसारच आरक्षण घेतल्याचा त्यांनी दाखला दिला.प्रश्न 3: मराठ्यांबद्दल त्यांनी कोणता इशारा दिला? 👉 मराठे कुणालाही घाबरत नाहीत आणि विरोधकांना सरळ करण्याची ताकद आहे.प्रश्न 4: निवडणुकीबद्दल त्यांचा काय संदेश होता? 👉 जो मराठ्यांविरोधात उभा राहील त्याला निवडणुकीत हरवायचं.प्रश्न 5: निजाम गॅझेटवर त्यांची भूमिका काय होती? 👉 ते गुलामीचं गॅझेट नाही, त्याला गुलामीचं म्हणणाऱ्यांवर त्यांनी जोरदार हल्ला केला.प्रश्न 6: विरोधकांबद्दल त्यांनी काय म्हटलं? 👉 ते बदलणार नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर दया-माया कमी करायला हवी.