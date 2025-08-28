महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange News: मनोज जरांगे जुन्नरमध्ये दाखल, आंदोलनावर ठाम, अटींचे पालन करण्याचे पोलिसांना हमीपत्र, म्हणाले...

Manoj Jarange Morcha News: मनोज जरांगे आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने सरकत आहेत. ते आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांच्यासोबत अनेक समाजाचे कार्यकर्ते मुंबईत येत आहेत.
Updated on

मुंबई पोलिसांनी मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना काही अटींसह मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी दिली आहे. या आंदोलनाला फक्त एका दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. जो २९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यासाठी मनोज जरांगे मुंबईच्या दिशेने कूच करत आहेत. ते आज सकाळी शिवनेरीला पोहोचले होते. त्यानंतर त्यांनी आता जुन्नरमध्ये प्रवेश केला आहे. यावेळी मोठ्या जल्लोषात त्यांचे स्वागत करण्यात आले आहेत.

