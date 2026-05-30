Maratha Protest Samruddhi Expressway : मराठा समाज आंदोलन! समृद्धी महामार्ग रोखला, दोन्ही बाजूने आंदोलकांचा रस्त्यावर ठिय्या

Samruddhi Mahamarg road blockade : (उमेश वाघमारे) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी (ता. ३०) अंतरवाली सराटी येथे भर उन्हात शेतात बाज टाकून बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यात आंदोलनाचे पडसाद उमटू लागले असून मराठा समाज बांधवांनी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यानंतर काही वेळातच समृद्धी महामार्गावरील वरुड नव्हा शिवारात मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी महामार्ग रोखून धरला. या अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे समृद्धी महामार्गावरील दोन्ही लेनवरील वाहतूक ठप्प झाली आई..रास्ता रोकोमुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आंदोलकांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी करत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..दरम्यान, आंदोलनाची माहिती मिळताच तालुका जालना पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी आंदोलकांची समजूत काढत त्यांना महामार्गावरून बाजूला केले. त्यानंतर समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली..Shahu Chhatrapati on Manoj Jarange : ''जरांगेंना कोल्हापूर गॅझेटपेक्षा हैदराबाद गॅझेट जवळचं वाटतं''; खासदार शाहू छत्रपती संतापले, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास उद्रेक.मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला सुरुवात झाल्यानंतर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची चिन्हे दिसत असून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राज्याचे लक्ष जालन्याकडे लागले आहे.