महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation Row : आमच्या मराठा बांधवांची जरांगेंनी फसवणूक केली; मिस्टर सदावर्तेंसह मिसेस सदावर्तेंही भडकल्या...

Manoj Jarange Faces Criticism from Sadavarte, Jayshree Patil : वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. जयश्री पाटील यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारचा जीआर कायद्याच्या पातळीवर चुकीचं असल्याचं सांगितलं.
Maratha Reservation Row
Maratha Reservation Rowesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Government GR on Hyderabad Gazette : राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर आता ओबीसी संघटनांसह अनेकांकडून टीका होते आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. जयश्री पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त करत मनोज जरांगे यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha
Maratha Community
Maratha reservation case
maratha Agitation
maratha protest
maratha community reservation
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com