Manoj Jarange Patil: मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावंसुद्धा सापडली; विखे पाटलांसह शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार?

Records Traced in Hyderabad Gazetteer, Govt Delegation Set to Visit Telanganaमराठा आरक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावे सापडल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह आणखी एक मंत्री आणि शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार असल्याचं खुद्द मनोज जरांगे पाटलांनी सांगितलय..बुधवारी सायंकाळी ६ वाजता बीडच्या पाटोद्यात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये मनोज जरांगे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, उद्या दुपारी १ वाजता मी मुंबईकडे निघेन. राज्यातील मराठा बांधवांनी मुंबईकडे कधी निघायचं, याची तारीख मी आता सांगणार होतो. परंतु सरकारने एक ड्राफ्ट पाठवला आहे. सरपंच तो ड्राफ्ट घेऊन येतील.. त्यानंतरच इतर समाजबांधवांनी मुंबईकडे कधी यायचं, हे सांगणार असल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले..CM Devendra Fadnavis : मनोज जरांगे पाटील यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य! आंदोलन करून गणेशोत्सवावर ताण आणू नका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन.याचवेळी जरांगे पाटलांनी एक मोठी माहिती दिली आहे. सरकारला हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावं सापडली आहेत, त्यामुळे शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार आहे.. त्या शिष्टमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवसेनेचे एक मंत्री आणि आणखी चार ते पाच जण जाणार असल्याचा अंदाज पाटलांनी व्यक्त केला..विशेष म्हणजे, ज्या व्यक्तीकडे ही नावं आहेत तोदेखील जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी आता सरकारच्या लोकांसोबत येईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे जर नावं सापडली आहेत, संख्या माहिती आहे तर आमचा सुधारित जीआर काढा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केलीय..Seva Sanklap Abhiyan : ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना मोफत जमीन नोंदणी, १७ सप्टेंबरला दीपोत्सवाचा शुभारंभ; महिनाभर चालणार ‘सेवा-संकल्प अभियान’.नारायणगडाचा मान राखलामागील आठरा दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरु असल्याने त्याची तब्येत खराब झाली आहे. मंगळवारी सकाळी ते बेशुद्ध झाले होते. त्यामुळे पाटोद्यात मराठा बांधवांनी आक्रमक आंदोलन पुकारले होते. मात्र जरांगे पाटलांचे सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी मध्यस्थी करत हे आंदोलन स्थगित केले. प्रकृती खराब झाली तरीही जरांगे पाटलांनी सलाईन घेण्यास नकार दिला होता. मात्र नारायणगडाचे महंत शिवाजी महाराज यांनी तळमळीने आग्रह केल्याने त्यांनी सलाईन घेतलं. त्यामुळेच ते पत्रकार परिषद घेऊ शकले आणि बोलू शकले आहेत. ''नारायणगडाच्या गादीचा अपमान होऊ नये, म्हणून मी सलाईन घेतलं आहे. महंत मला एक-दीड तास विनवण्या करीत होते.. त्यामुळे मी उपचार घेतले आहेत.'' असं म्हणत जरांगे पाटलांनी गुरुवारी दुपारी १ वाजता मुबंईकडे निघणार असल्याचं जाहीर केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.