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Manoj Jarange Patil: मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावंसुद्धा सापडली; विखे पाटलांसह शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार?

Hyderabad Gazetteer Records Found, Delegation to Visit: सरकारला हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावं सापडली आहेत, त्यामुळे शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार आहे.. त्या शिष्टमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवसेनेचे एक मंत्री आणि आणखी चार ते पाच जण जाणार असल्याचा अंदाज पाटलांनी व्यक्त केला.
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Maratha Quota

esakal

संतोष कानडे
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Records Traced in Hyderabad Gazetteer, Govt Delegation Set to Visit Telangana

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावे सापडल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह आणखी एक मंत्री आणि शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार असल्याचं खुद्द मनोज जरांगे पाटलांनी सांगितलय.

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