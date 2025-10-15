Maratha Reservation : 'कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कोणतीही सरकारी नोकरभरती करू नका'; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा

कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कोणतीही सरकारी भरती प्रक्रिया सुरू करू नका.सरकारने पंधरा दिवसांचा कालावधी घ्यावा.दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा.Maratha Reservation on Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आज सरकारला कठोर इशारा दिला आहे. “कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) दिल्याशिवाय कोणतीही सरकारी भरती प्रक्रिया सुरू केली जाऊ नये,” अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे..Dinesh Gundu Rao : RSS भाजपचाच एक घटक, संघावर बंदी घालण्यात चुकीचं काय? मंत्री खर्गेंचा दाखला देत काय म्हणाले आरोग्य मंत्री?.मनोज जरांगे म्हणाले, "अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे सर्वप्रथम पंचनामे करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. त्यानंतरच कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे. सरकारने या प्रक्रियेसाठी पंधरा दिवसांचा अवधी घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.".“मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण पूर्ण झाल्यानंतरच पोलिस भरतीसह कोणतीही सरकारी भरती केली जावी. दिवाळी झाल्यानंतर १५ दिवसांनी प्रमाणपत्र वाटप झाले तरी हरकत नाही,” असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले..शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाची हाकमनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासोबतच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. दिवाळीनंतर राज्यभर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजव्यापी बैठक घेण्यात येणार असून आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवायचा असेल तर सरकारला दबावाखाली आणावे लागेल. केवळ शेतात फेरफटका मारून आणि भाषणबाजी करून उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी पुन्हा उभा राहणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावले..FAQs :Q1. मनोज जरांगेंची मुख्य मागणी काय आहे?उत्तर : कुणबी प्रमाणपत्र वितरण पूर्ण होईपर्यंत सरकारी भरती प्रक्रिया थांबवावी.Q2. प्रमाणपत्र वितरणासाठी किती वेळ मागितला आहे?उत्तर : पंधरा दिवसांचा कालावधी मागण्यात आला आहे.Q3. पुढील आंदोलन कधी होणार आहे?उत्तर : दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन छेडले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.