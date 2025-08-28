Shivneri Visit to Mumbai Manoj Jarange Patil Continues Maratha Quota March
Shivneri Visit to Mumbai Manoj Jarange Patil Continues Maratha Quota MarchEsakal
महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील शिवनेरीवर, शिवरायांना अभिवादन करून मुंबईला जाणार; पुण्यात वाहतुकीत बदल

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. २७ ऑगस्टला ते अंतरवाली सराटीतून निघाले. आज २८ ऑगस्ट रोजी ते शिवनेरी किल्ल्यावर दाखल झाले.
Published on

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. २७ ऑगस्टला ते अंतरवाली सराटीतून निघाले. आज २८ ऑगस्ट रोजी ते शिवनेरी किल्ल्यावर दाखल झाले. मध्यरात्री दोन वाजता जरांगेंच्या ताफ्याचं पारनेरमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आलं. हजारो मराठा बांधवांसह मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलनासाठी निघाले आहेत. मुंबईत आंदोलनासाठी मोठी तयारीसुद्धा करण्यात आलीय. आंदोलकांनी सोबत महिनाभर पुरेल इतकं धान्य आणि इतर साहित्य घेतलं आहे.

Shivneri Visit to Mumbai Manoj Jarange Patil Continues Maratha Quota March
Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे यांच्या मोर्चाचे पैठणमध्ये उत्स्फूर्त स्वागत
Loading content, please wait...
Jalna
pune
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha
Manoj Jarange Patil
Marathi News Esakal
www.esakal.com