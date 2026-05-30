उन्हात नको, सावलीत बसा! विखे पाटलांची जरांगेंना विनंती; म्हणाले, सातारा गॅझेटचं अवघड आहे

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं कडक उन्हात आंदोलन सुरू झालं आहे. शुक्रवारी सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतरही समाधानकारक चर्चा न झाल्यानं जरांगे पाटील सकाळपासून भरउन्हात उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मंत्री विखे पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीला आलं आहे. चर्चा केल्यानंतर विखे पाटील यांनी सकारात्मक मार्ग काढू म्हणत जरांगेंना उन्हात नको, सावलीत बसा अशी विनंती केलीय. Manoj Jarange protest Maratha reservation demand Vikhhe Patil requests him to avoid harsh sunlight.शासनाने प्रलंबित मागणी बाबत निर्णय घ्यावा, लेखी आदेश द्यावेत, आश्वासन नको हैद्राबाद गॅजेट लागु करणे,दाखल गुन्हे वापस घेणे कुणबी प्रमाणपत्र जलद गतीने वाटप करणे आदी मागणी बाबत समाधान कारक निर्णय होत नाही तो पर्यत उपोषण थांबणार नाही असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले..विखे पाटील यांनी म्हटलं की, जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही फक्त आश्वासन देत नाहीय तर १०० टक्के कार्यवाही करू. काही त्रुटी होत्या ते नाकारत नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांशी बोलताना स्पष्ट झालं. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे काही गोष्टी घडल्या, त्याचा रोष निर्माण झाला. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू..मनोज जरांगे हे भर ऊन्हात बसले असल्यानं चिंता व्यक्त करत विखे पाटील यांनी म्हटलं की, मी सर्वांच्या आणि सरकारच्यावतीने विनंती करतो की, ज्या अभ्यासकांशी चर्चा करायची, मान्यता घ्यायचीय त्याबाबत सकाळपर्यंत कळवतील. सरकार प्रतीष्ठेचा मुद्दा करायचा नाहीय..आमची विनंती आहे की जरांगेंना आहे की ड्राफ्ट दिलाय, अभ्यासकांशी चर्चा करेपर्यंत उपोषण स्थगित करावं, नसेल तर किमान सावलीत बसावं. त्यांच्या अभ्यासकांनी केलेल्या सूचनांवर कार्यवाही केलं नाही तर आंदोलनाचा मार्ग मोकळा आहे. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आमच्या विनंतीचा विचार करून उपोषण स्थगित करावं असं आवाहन विखे पाटलांनी केलं..विखे पाटील म्हणाले की, सरकारकडून कार्यवाही करण्यासाठीच हालचाली सुरू आहेत. कायदेशीर मुद्द्यांवरही अधिवक्त्यांशी चर्चा करून घेतला जाईल. न्यायालयात सरकारकडून बाजू मांडताना घाईत काही त्रुटी निघायला नकोत. 12 मुद्दे दिले आहेत .त्यात सकारात्मक चर्चा झालीय. २-३ मुद्द्यात काही त्रुटी आहेत. त्यावर मार्ग काढू. सातारा गॅझेटचं अवघड आहे. अधिवक्त्त्यांचं म्हणण वेगळं आहे. त्यासाठी थोडा वेळ मागितला. कोणत्याही गोष्टी न्यायिक प्रक्रियेत जातात. त्या न्यायालयात नाही टिकल्या तर तुम्ही पुन्हा आम्हालाच बोलाल. हैदराबाद गॅझेटनुसार कार्यवाही सुरू आहे.