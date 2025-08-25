Manoj Jarange : मराठा समाजाला आरक्षण न दिल्यास सरकार उलथवेन...मनोज जरांगेंचा देवेंद्र फडणवीसांना थेट इशारा..

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात हे आंदोलन होणार असून, राज्यातील सर्व मराठा बांधवांनी मुंबईत यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. "आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबईतून परतणार नाही," असा निर्धार त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला. विशेष म्हणजे, आरक्षण न मिळाल्यास सरकार उलथवून टाकण्याचा इशारा त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आता विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी आंदोलनाचे स्वरूप स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याचीही माहिती दिली. ते म्हणाले, की ''दोन महिन्यांपूर्वी मी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला होता. मी त्यांना म्हणालो होतो की, गरीब मराठ्यांच्या वेदना तुमच्यासमोर मांडायच्या आहेत. तुम्ही अंतरवालीत या. पण जर मुख्यमंत्री लक्ष देत नसतील, तर आडमुठे कोण हे लोकांनीच ठरवावं" असं त्यांनी सांगितलं..Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा लढा आता मुंबईत, कसं असेल मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचं स्वरुप? वाचा....पुढे बोलताना त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारला उलथवण्याचा इशाराही दिला."आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही मुंबईतून निघणार नाही. जर राज्य सरकारने आरक्षण दिले नाही, तर मी सरकार उलथवून टाकीन. मी कोणालाही सोडणार नाही. अंतरवाली सराटी सोडल्यानंतर कोणत्याही मंत्र्याचे ऐकणार नाही'', असं त्यांनी ठणकावून सांगितले..जरांगे यांनी मराठा समाजाला मुंबईत येण्याचंही आवाहन केले. "राज्यातील सर्व मराठ्यांनी कामधंदे, व्यवसाय आणि नोकऱ्या बंद करा. मुंबईकडे निघा. या विजयाच्या सोहळ्यात प्रत्यक्ष सहभागी व्हा. शेताचे कारण सांगू नका. जिथे पाण्याचे टँकर उपलब्ध असतील, तिथून पाणी घ्या. समाजातील डॉक्टरांनी औषधे आणि गोळ्या घेऊन या. राजकारण्यांनी आपली वाहने उपलब्ध करावीत," असं ते म्हणाले..Manoj Jarange-Patil: मराठा आरक्षण मिळवल्याशिवाय परतणार नाही: मनोज जरांगे-पाटील; प्रश्न निकाली न लागल्यास इतिहास घडवणार.''आंदोलन शांततेत करा''याशिवाय आंदोलन शांततेत व्हावे, कोणीही जाळपोळ किंवा दगडफेक करू नये. शेजारी जाळपोळ झाली तरी आपण शांततेने पुढे चालायचे," अशा स्पष्ट सूचना जरांगे यांनी दिल्या.कसं असेल आंदोलनाचं स्वरुप?मनोज जरांगे पाटील आंदोलकांसह २७ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. पैठण, अहिल्यानगर मार्गे जुन्नर येथे पोहोचून तिथे रात्रभर मुक्काम करतील. २८ ऑगस्ट रोजी सकाळी शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेतल्यानंतर चाकण, लोणावळा, वाशी, चेंबूर मार्गे संध्याकाळपर्यंत आझाद मैदानावर पोहोचतील. २९ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता उपोषण सुरू होईल, अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.