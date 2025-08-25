महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange : मराठा समाजाला आरक्षण न दिल्यास सरकार उलथवेन...मनोज जरांगेंचा देवेंद्र फडणवीसांना थेट इशारा..

Manoj Jarange warns Devendra Fadnavis: आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी आंदोलनाचे स्वरूप स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याचीही माहिती दिली
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange warns Devendra Fadnavisesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात हे आंदोलन होणार असून, राज्यातील सर्व मराठा बांधवांनी मुंबईत यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. "आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबईतून परतणार नाही," असा निर्धार त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला. विशेष म्हणजे, आरक्षण न मिळाल्यास सरकार उलथवून टाकण्याचा इशारा त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आता विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Maratha Reservation
Protest
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com