Latest Marathi News Live Update : औषध विक्रेत्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

देशभरातील औषध विक्रेत्यांच्या संपात कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेचार हजार दुकानदार सहभागी झाले असून मध्यरात्रीपासून सर्व औषध दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. जिल्हा औषध विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी अकरा वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. ऑनलाईन औषध विक्री आणि मोठ्या कंपन्यांकडून निर्माण होणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात हा देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला असून कोल्हापुरातील औषध विक्रेत्यांनी त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.