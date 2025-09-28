Marathwada Flood Relief : पुरामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजासाठी शिर्डी साई संस्थान धावले, एक कोटीची केली मदत

Summary साई संस्थानने पूरग्रस्तांसाठी १ कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला.अतिवृष्टीमुळे २७ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान व २ हजार जनावरांचा मृत्यू झाला आहे.सुमारे १०० लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत..मराठवाड्यात पावसाने थैमान घातले असून पूराने जमिनी, घरे दारे वाहून गेल्याने शेतकरी संकटात आहे. या संकटातून बळिराजाला सावरण्यासाठी मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. शेगावच्या संत गजानन महाराज संस्थानने एक कोटींची मदत जाही केल्यानंतर आता शिर्डीचे साईबाबा संस्थान देखील शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावले आहे. संस्थानने पूरग्रस्तांसाठी १ कोटींची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे भीषण पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तेथील परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. हजारो नागरिक बेघर झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती भीषण असून राष्ट्रीय कर्तव्य समजून पूरग्रस्तांसाठी १ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय साईबाबा संस्थानच्या वतीने घेण्यात आला आहे..Maharashtra Rain Update: राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढणार; मराठवाडा, विदर्भात काय आहे हवामानाचा अंदाज ? .मराठवाड्यात या मोसमातील सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. मागील चार दिवसांपासून मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. मुसळधार पावसामुळे पिकांची कापणी होण्याआधीच पाणी शेतात साचले. त्यामुळे आधीच खर्च करून उभे केलेले पीक वाया जाण्याची वेळ आली आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झाले आहेत. अतिवृष्टीमुळे २७ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच २ हजारपेक्षा जास्त जनावरे मरण पावली आहेत तर सुमारे १०० लोकांनी आपला जीव गमावला आहे..FAQsप्र.१: मराठवाड्यात पूरस्थिती का निर्माण झाली? 👉 मुसळधार आणि सलग झालेल्या पावसामुळे नद्या-ओढे तुडुंब भरून वाहिले, त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली.प्र.२: शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले आहे? 👉 २७ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले असून मोठ्या प्रमाणात जनावरांचा मृत्यू झाला आहे.प्र.३: साईबाबा संस्थानने किती मदत जाहीर केली आहे? 👉 साईबाबा संस्थानने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.प्र.४: यापूर्वी कोणत्या संस्थेने मदत केली? 👉 शेगावच्या संत गजानन महाराज संस्थानने १ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती.प्र.५: पूरामुळे किती लोकांना जीव गमवावा लागला? 👉 सुमारे १०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे.प्र.६: पूराचा नागरिकांवर काय परिणाम झाला? 👉 हजारो लोक बेघर झाले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.