हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार 8 जिल्ह्यांत कुणबी नोंदींची पडताळणी; 'इतकी' कुणबी प्रमाणपत्रे ठरली वैध, हजारो अर्जांची तपासणी सुरूच

Government Starts Kunbi Certificate Distribution in 8 Districts : हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार ८ जिल्ह्यांत कुणबी नोंदींची पडताळणी; ८,२२७ कुणबी प्रमाणपत्रे वैध, हजारो अर्जांची अजूनही तपासणी सुरू
बाळकृष्ण मधाळे
Kunbi Maratha Certificate : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेटिअरचा जीआर काढल्यानंतर, आता मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) वाटपाची प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू झाली आहे.

