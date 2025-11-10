Mumbai News : ‘मातोश्री’बाहेर ड्रोनच्या घिरट्या! 'पॉड टॅक्सी'साठी सर्वेक्षण झाल्याचे स्पष्ट

महाराष्ट्र बातम्या

Security Concerns at Matoshree : 'मातोश्री'जवळ ड्रोन घिरट्या घालत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, पण अखेर एमएमआरडीएने पॉड टॅक्सी प्रकल्पासाठी पोलिसांच्या परवानगीने सर्वेक्षण केल्याचे स्पष्ट झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानाबाहेर अज्ञात ड्रोन घिरट्या घालत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हणत पक्षाच्या नेत्यांनी चिंता व्यक्त करीत सखोल चौकशीची मागणी केली. अखेर कुर्ला-बीकेसी-वांद्रेदरम्यान उभारल्या जाणाऱ्या पॉड टॅक्सी प्रकल्पासाठी महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पोलिसांच्या परवानगीने ड्रोन सर्वेक्षण केल्याचे स्पष्ट झाले.

