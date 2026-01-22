Mayor Reservation : राज्यातील ८ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून महापौर; ४ ठिकाणी महिलाराज

राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी ८ ठिकाणी महापौरपद राखीव असणार आहे. यात पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूरसह उल्हासनगर महापालिकांचा समावेश असणार आहे. आठ पैकी ४ महानगरपालिकांमध्ये ४ ठिकाणी महिलाराज असेल. राज्यात महानगरपालिकांची आरक्षण सोडत मुंबईत मंत्रालयात सुरू आहे. एससी एसटी प्रवर्गासाठीची आरक्षण सोडत झाल्यानंतर ओबीसींसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली..चक्राकार पद्धतीने कशी निवड केली गेली याची महिती नगरविकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. त्या म्हणाल्या की, ओबीसींची ८ आरक्षण होती, ज्या नगरपालिकेत ओबीसीचे आरक्षण होते ते वगळून ३ नगरपालिका राहिल्या. त्यातली जालना आधीच झालं होतं. त्यामुळे त्या उरलेल्या २ आणि इतर ६ नगरपालिका या अद्याक्षरानुसार निवडण्यात आली..महापौरपदाची लॉटरी कुठे कुणाला? कल्याण डोंबिवली, ठाणे, जालना आणि लातूरसाठी आरक्षण सोडत जाहीर.ओबीसी – महिलाअहिल्यानगरअकोलाचंद्रपूरजळगावओबीसी – महिला / पुरुषउल्हासनगरकोल्हापूरइचलकरंजीपनवेल.राज्यात २९ पैकी १७ महानगरपालिकांमध्ये खुल्या गटाचा महापौर होणार आहे. तर ८ महानगरपालिकांमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव आहे. तीन ठिकाणी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे तर एका ठिकाणी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाचा महापौर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.