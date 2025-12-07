Maharashtra Weather: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना थंडीचा इशारा! हवामानविषयी दिली मोठी अपडेट, विभागानं नेमकं काय सांगितलं?

महाराष्ट्रातील अनेक भागात थंडीचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान खात्याने विदर्भातील तीन जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. राज्यभर तापमानात चढ-उतार सुरूच आहेत. परंतु विदर्भात किमान तापमानात लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. हवामान खात्यानुसार, नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यात तापमानात घट झाली आहे. दोन्ही ठिकाणी तापमान ९ अंश सेल्सिअस आहे. .नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळमध्ये थंडीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या इतर भागात किमान तापमान १२ ते १५ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, रविवारी मुंबई आणि काही उपनगरांमध्ये हलक्या धुक्यासह आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. हवामान कोरडे राहील आणि तापमान स्थिर राहील. .रविवारी कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २१ अंश सेल्सिअस राहील. इतर भागात कडाक्याची थंडी असूनही मुंबईच्या तापमानात अद्याप लक्षणीय घट झालेली नाही. पुढील २४ तासांत मुंबई आणि आसपासच्या भागात सकाळी धुके आणि दुपारी आणि संध्याकाळी हलके ढग राहतील. कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २० अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे..Maharashtra Weather Update : विदर्भात थंडीची लाट ! गोंदियाने महाबळेश्वरलाही टाकले मागे ; राज्यातील इतर भागांत कसे आहे हवामान? जाणून घ्या.पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही तापमानात लक्षणीय चढ-उतार होत आहेत. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, पुण्यात आकाश निरभ्र आणि कोरडे हवामान राहील. या प्रदेशात कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १४ अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः रात्री आणि सकाळच्या वेळी थंड वारे वाहण्याची शक्यता आहे..हवामान खात्याच्या मते, मराठवाडा भागात थंडीचा कडाका कायम राहील. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हवामान स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १४ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील इतर शहरांमध्येही तापमानात बदल होऊ शकतो आणि रात्री अधिक थंड राहण्याची शक्यता आहे..उत्तर महाराष्ट्रात या हंगामातील सर्वात थंड हवामान आहे. नाशिकमध्ये आणखी थंडी पडण्याची शक्यता आहे, कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १२ अंश सेल्सिअस राहील. या प्रदेशातील इतर अनेक शहरांमध्येही किमान तापमान १२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भात थंडीचा कडाका वाढला आहे, नागपूर आणि गोंदियामध्ये तापमान ९ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले आहे. .इंडिगोतील गोंधळाचा फटका आमदारांनाही, नागपूरला अधिवेशानासाठी जाणाऱ्यांचं तिकीट रद्द; विमानतळावरही मोठा गोंधळ....आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय केंद्राने (IMD) नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी पिवळा इशारा जारी केला आहे, ७ डिसेंबर रोजी थंडीची लाट येण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रदेशात कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान ११२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने विदर्भ आणि इतर प्रभावित भागातील लोकांना सतर्क राहण्याचे आणि हिवाळ्याची परिस्थिती तीव्र होत असताना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.