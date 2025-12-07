महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना थंडीचा इशारा! हवामानविषयी दिली मोठी अपडेट, विभागानं नेमकं काय सांगितलं?

Maharashtra Weather News: महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना थंडीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. याबाबत हवामान खात्याने माहिती दिली आहे. सर्व जिल्ह्यांतील हवामानाबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक भागात थंडीचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान खात्याने विदर्भातील तीन जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. राज्यभर तापमानात चढ-उतार सुरूच आहेत. परंतु विदर्भात किमान तापमानात लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. हवामान खात्यानुसार, नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यात तापमानात घट झाली आहे. दोन्ही ठिकाणी तापमान ९ अंश सेल्सिअस आहे.

