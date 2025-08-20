Maharashtra Rain: गुरुवारीही पावसाचा अलर्ट जारी, 'या' भागात कोसळणार मुसळधार; पहा तुमच्या जिल्ह्यात कसं असेल हवामान?

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. तर मागील दोन दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचले असून वाहतूक ठप्प झाली. तसेच जनजीवन विस्कळीत झाले असून नागरिकांचे हाल झाल्याचे समोर आले. मात्र आज मुंबईत पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असून नागरिकांना दिलासा मिळाला. दरम्यान हवामान विभागाने राज्यभरात उद्याच्या हवामानाबद्दल अपडेट जारी केले आहेत. .भारतीय हवामान खात्याने (IMD) गुरुवारी मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. जवळपास तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अविरत पावसामुळे मुंबईत पाणी साचले आहे. बुधवारीही पाऊस सुरूच आहे. हवामान खात्याने शेजारील नाशिक जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट आणि पालघरसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे, तसेच येत्या काही तासांत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे..ना मराठी ना हिंदी... 'रिक्षा' हा शब्द कोणत्या भाषेतून आलाय? याचा नेमका अर्थ काय?.मुसळधार पावसाचा फटकामुसळधार पावसामुळे शहरात भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे आणि अनेक लोकल ट्रेन सेवा रद्द कराव्या लागल्या आहेत. अनेक भागात पाण्याची पातळी धोकादायक पातळीवर असल्याने प्रवाशांना रेल्वेच्या वेळापत्रकाची माहिती ठेवावी आणि काळजीपूर्वक प्रवासाचे नियोजन करावे असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे..महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या २४ तासांत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे किमान सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर नांदेड जिल्ह्यात पाच जण बेपत्ता आहेत. तर राज्याच्या विविध भागात एकूण १८ एनडीआरएफ पथके आणि सहा एसडीआरएफ पथके तैनात करण्यात आली आहेत..Monsoon Disease: अतिवृष्टीत जलजन्य आजारांचा धोका, नागरिकांना खबरदारीचे आवाहन.मिठीलगतच्या वस्त्यांमध्ये सापाची दहशतमुंबईत गेल्या काही दिवसापासून जोरदार पाऊस सुरु असल्याने रहिवासी भागात साप येण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे.यासोबत पावसात भिजल्यामुळे कावळे, कबूतर यांचा बचाव करण्यासाठीचे कॉल वाढले आहेत.यासोबत माकड घरात येण्याच्या घटना समोर येत आहेत. दरम्यान, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील आंबेडकर नगर आणि कुर्ला पश्चिमेतील क्रांती नगर येथील वस्तीतील घरात पाणी साचले आहे. पुरामुळे मिठीलगतच्या सापांच्या नैसर्गिक अधिवासात पाणी शिरले, परिणामी साप मोठ्या प्रमाणात रस्तावर, वस्त्यामध्ये शिरण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. या भागातील राहीवाशांमध्ये सापाची भिती वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.