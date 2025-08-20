महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain: गुरुवारीही पावसाचा अलर्ट जारी, 'या' भागात कोसळणार मुसळधार; पहा तुमच्या जिल्ह्यात कसं असेल हवामान?

Monsoon Update: आज मुंबईत पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असून नागरिकांना दिलासा मिळाला. दरम्यान हवामान विभागाने राज्यभरात उद्याच्या हवामानाबद्दल अपडेट जारी केले आहेत.
Maharashtra Rain Update
Mansi Khambe
मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. तर मागील दोन दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचले असून वाहतूक ठप्प झाली. तसेच जनजीवन विस्कळीत झाले असून नागरिकांचे हाल झाल्याचे समोर आले. मात्र आज मुंबईत पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असून नागरिकांना दिलासा मिळाला. दरम्यान हवामान विभागाने राज्यभरात उद्याच्या हवामानाबद्दल अपडेट जारी केले आहेत.

