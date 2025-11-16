Cold Wave: पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये थंडीचा इशारा; महाराष्ट्रात हवामान कसं राहणार? विभागानं दिली मोठी माहिती

हवामान विभागाने (IMD) पुण्यासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुढील काही दिवस थंडीचा इशारा दिला आहे. सोमवारी काही भागात थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. शनिवारी पुण्यात रात्रीचे तापमान ११.२ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले होते. सोमवारपर्यंत पारा हाच पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय शहराच्या अनेक भागात कमाल तापमान आता ३० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी आहे..हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी पुण्यात १०.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. शिवाजीनगर आणि पाषाण येथे अनुक्रमे १०.६ अंश सेल्सिअस आणि १०.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. शनिवारी जळगावमध्ये किमान तापमान ८.७ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. जे सरासरीपेक्षा सहा अंश सेल्सिअस कमी आहे. ज्यामुळे ते महाराष्ट्रातील सर्वात थंड ठरले. .ICSE And ISC Exam: १०वी, १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! ICSE-ISC परीक्षांसाठी वेळापत्रक जाहीर; वाचा नवीन नियम.रविवार, सोमवार आणि मंगळवारी काही भागात थंडीची लाट येण्याची शक्यता असलेल्या जिल्ह्यांपैकी हा एक आहे. राज्यातील इतर ठिकाणी नाशिक, अहिल्यानगर, जालना, बीड, हिंगोली आणि नांदेडमध्ये थंडीची लाट जाणवत आहे. रविवारी पुण्यात १०.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. शिवाजीनगर आणि पाषाण येथे अनुक्रमे १०.६ अंश सेल्सिअस आणि १०.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..हवामान विभागाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रदेशात हवामान कोरडे राहिले, तर उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, कच्छ प्रदेशात तापमान सामान्यपेक्षा खूपच कमी होते आणि उर्वरित प्रदेशात सामान्यपेक्षा कमी होते. जेउर येथे ९.० अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले, जे या प्रदेशातील सर्वात कमी किमान तापमान आहे. हवामान खात्याचे म्हणणे आहे की, मान्सूननंतरचे निरभ्र आकाश आणि उत्तरेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे रात्रीचे तापमान १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होत आहे..Ladki Bahin Yojana: नाव कमी होणार नाही? लाडक्या बहिणींसाठी दोन महत्त्वाच्या अपडेट्स; निवडणुकीपूर्वी सरकार घेणार मोठा निर्णय!.उत्तर आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात हंगामातील पहिली थंडीची लाट येत आहे, त्यामुळे लोकांनी सावधगिरी बाळगावी. पुढील २४ तासांत मुंबई आणि त्याच्या उपनगरात आकाश निरभ्र राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे ३२ अंश सेल्सिअस आणि १७ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. हवामान खात्याने जारी केलेल्या अंदाजात म्हटले आहे की, पुढील तीन दिवस कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जिल्ह्यांमध्ये आकाश बहुतांशी निरभ्र राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.