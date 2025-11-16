महाराष्ट्र बातम्या

Cold Wave: पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये थंडीचा इशारा; महाराष्ट्रात हवामान कसं राहणार? विभागानं दिली मोठी माहिती

IMD Update For Maharashtra: पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये थंडीचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान विभागानं याबाबत मोठी माहिती दिली आहे. राज्यात थंडीची लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हवामान विभागाने (IMD) पुण्यासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुढील काही दिवस थंडीचा इशारा दिला आहे. सोमवारी काही भागात थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. शनिवारी पुण्यात रात्रीचे तापमान ११.२ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले होते. सोमवारपर्यंत पारा हाच पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय शहराच्या अनेक भागात कमाल तापमान आता ३० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी आहे.

