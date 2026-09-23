Bharat Gogawale on Manoj Jarange Patil : "कोणी ऐऱ्यागैऱ्याने त्याचे श्रेय घेऊन ठाण्याला आव्हान देऊ नये,”, भरत गोगावलेंचे मनोज जरांगेंवर थेट आरोप

Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्यावर मंत्री भरत गोगावले यांनी पलटवार केला आहे. “एकनाथ शिंदे यांची शान लाखो लाडक्या बहिणी, मराठे आणि शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामामुळे वाढली आहे. कोणी ऐऱ्यागैऱ्याने त्याचे श्रेय घेऊ नये आणि ठाण्याला कोणी आव्हान देऊ नये,” असा इशारा गोगावले यांनी दिला. तसेच, “मराठे म्हणून आम्ही याचा समाचार घेतल्याशिवाय राहणार नाही,” असेही त्यांनी म्हटले..मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका केली होती. “एकनाथ शिंदे यांची शान या पठ्ठ्याने वाढवली आहे, गरीब मराठ्यांनी वाढवली आहे,” असे वक्तव्य जरांगे यांनी केले होते. त्यावर गोगावले यांनी प्रत्युत्तर दिले..जरांगे पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे. आंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान जरांगे यांनी सरकारवर टीका करत विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने मदत करूनही सरकारकडून फसवणूक झाल्याचा आरोप केला होता..Manoj Jarange Patil Protest : मनोज जरांगे पाटील पुन्हा अडचणीत? आंदोलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आयकर विभागाच्या रडारवर.दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या विनंतीनंतर मराठा आरक्षण आणि जात पडताळणीच्या मागणीसाठी सुरू केलेले उपोषण मागे घेतले आहे. उपोषणानंतर त्यांच्यावर विविध आरोपही करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांबाबत जरांगे यांनी अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.