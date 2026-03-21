Diesel Rate: मंत्री प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा! आता डिझेल प्रति लिटर ५ रुपयांनी स्वस्त मिळणार; पण कुणाला? जाणून घ्या...
ST diesel rate reduction: महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या सर्व बसेसची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत.
एसटीची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. परिवहन मंत्री आणि एसटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, केवळ डिझेल खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेमुळे अंदाजे २४१ कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली आहे. पूर्वी, एसटींना डिझेलवर प्रति लिटर अंदाजे २.७० रुपयांची सवलत मिळत होती, जी वाढवून ३ रुपये करण्यात आली.