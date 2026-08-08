Missing Link Overspeed Cams: ‘मिसिंग लिंक’वर वेगाला लगाम; ओव्हरस्पीड कॅमेरे बसवणार; अवजड वाहनांवरही कारवाई

पुणे: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर वाहतूक वेगवान करणाऱ्या नव्या ‘मिसिंग लिंक’ मार्गावर आता बेशिस्त वाहनचालकांवर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी ‘मिसिंग लिंक’च्या चारही बोगद्यांमध्ये लवकरच ओव्हरस्पीड कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. .तसेच, या मार्गावर अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी असतानाही होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी महामार्ग पोलिसांनी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे पुणे-मुंबई प्रवासातील अंतर आणि वेळ कमी झाला असला तरी, या नव्या मार्गावर वाहनांचा वेग प्रचंड वाढल्याचे दिसून येत आहे. गुरुवारी मध्यरात्री ‘मिसिंग लिंक’मध्ये अतिवेगामुळेच झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) व महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. अतिवेगामुळे होणारे अपघात.Husband Killed Wife: २० वर्षीय पत्नी सतत रील बनवत बसायची, हत्येनंतर मृतदेह बेडशिटमध्ये गुंडाळून पती पसार, १० महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह.अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर ‘मिसिंग लिंक’च्या दोन्ही बाजूच्या बोगद्यात ओव्हरस्पीड कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आतापर्यंत मिसिंग लिंकवर प्रवेश करणाऱ्या ६५० अवजड वाहनांवर कारवाई केली आहे. ही कारवाई आणखी वाढवली जाईल. -शिवाजी पवार, पोलिस अधीक्षक, महामार्ग पोलिस, पुणे.टाळण्यासाठी महामार्ग पोलिसांनी रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार, मिसिंग लिंकवरील चारही बोगद्यांमध्ये अत्याधुनिक ओव्हरस्पीड कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना एमएसआरडीसी प्रशासनाला केल्या आहेत. बोगद्याच्या प्रवेशासह बोगद्याच्या आतील बाजूस हे कॅमेरे येत्या एक- दोन दिवसांत बसविले जातील..Madhya Pradesh School: सरकारी शाळेत दाखवला ‘A’ रेटेड चित्रपट ; धुरंधर शिक्षकाचे झाले निलंबन, video viral.त्यामुळे बोगद्यात वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची थेट नोंद होऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. सध्या या ‘मिसिंग लिंक’वरुन अवजड वाहनांना प्रवास करण्यास बंदी आहे. मात्र, तरीही अनेक अवजड वाहने नियम धाब्यावर बसवून या मार्गाचा वापर करत आहे. गुरूवारी मध्य रात्रीच्या अपघातात आयशर टेम्पोला मागून चारचाकीने धडक दिली. हा टेम्पो या मार्गावर आलास कसा, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. याची दखल घेत महामार्ग पोलिस बोगद्याच्या दोन किलोमीटर आधीपासूनच अवजड वाहने मिसिंग लिंकवर प्रवेश करू नये, यासाठी प्रयत्न करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.