विधानपरिषद निकालानंतर भाजपचे आरोप, शिवसेनेनं प्रत्युत्तर देत नागपूरवरून डिवचलं; म्हणाले, आत्मपरीक्षणाची गरज

विधानपरिषदेच्या पाचपैकी तीन जागांवर महायुतीला पराभवाचा धक्का बसला. त्यानंतर भाजपने पुणे आणि संभाजीनगरमध्ये शिवसेनेने अपेक्षित सहकार्य केलं नाही, उलट विरोधात काम केल्याचा आरोप केला. भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांच्या आरोपांना शिवसेनेचे प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी उत्तर दिलं. भाजपने ‘सगळ्या जागा आम्हीच लढवणार’ या भूमिकेला मुरड घालावी, असं म्हणत त्यांनी मित्रपक्षाचे कान टोचले. नागपुरात थेट लढत झाली, तिथे काय निकाल लागला, हेही पाहावं, असं परांजपे म्हणाले..भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी विधानपरिषद निवडणुकीतील महायुतीच्या पराभवावरून शिवसेनेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. पुणे पदवीधर आणि संभाजीनगर शिक्षक मतदारसंघातील निकालानंतर मित्रपक्षाने अपेक्षित सहकार्य केलं का, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या आरोपांना उत्तर देताना परांजपे यांनी भाजपने मित्रपक्षांना योग्य संधी द्यावी आणि सर्व जागा स्वतःच लढवण्याच्या भूमिकेचा फेरविचार करावा अशी प्रतिक्रिया दिली..पराभव भाजपच्या जिव्हारी, महायुतीत मिठाचा खडा! शिवसेना युतीधर्म पाळणार का? बन यांचा थेट शिंदेंना सवाल.जागावाटपावरून भाजपला टोलाआनंद परांजपे म्हणाले की, विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये योग्य समन्वय असता, तर पाचही जागा जिंकता आल्या असत्या. पुण्यातील एक जागा शिवसेनेला मिळावी, अशी आमची सुरुवातीपासून मागणी होती. मात्र, भाजपने तिन्ही उमेदवार जाहीर केले. शिवसेनेकडून मंगेश चिवटे यांनी अर्ज दाखल केला पण तो मागे घेण्यात आला. कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन ऐनवेळी सचिन सानप यांना पाठिंब्याचं पत्र देण्यात आलं. हे पत्र आधी दिलं असतं तर निवडणुकीचं चित्र वेगळं असतं असं परांजपे यांनी सांगितलं. मित्रपक्षाला मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून योग्य सन्मान मिळायला हवा अशी अपेक्षाही परांजपे यांनी व्यक्त केली..भाजपने आत्मपरीक्षण करावंमहायुतीतील नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप करण्याऐवजी समन्वय वाढवण्यावर भर द्यावा असं परांजपे म्हणाले. भाजप राज्यातील आणि देशातील मोठा पक्ष असल्याचं सांगतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं. अमरावतीमध्ये शिवसेनेच्या विरोधात तीन बंडखोर उमेदवार होते. त्यात अनिल बोंडे यांच्या भगिनींचाही समावेश होता. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांनी नेमका कोणाचा प्रचार केला. याचीही तपासणी झाली पाहिजे. अब्दुल सत्तार यांनी विरोधात काम केल्याचा आरोप केला जात असेल तर आमदार बंब यांनी कोणाचा प्रचार केला हेही तपासलं पाहिजे असं परांजपे यांनी म्हटलं. नागपूर मध्ये भाजपला आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे. नागपूरमध्ये थेट लढत झाली, तिथला निकाल काय लागला ते पाहिले ना? असं म्हणत परांजपेंनी भाजपला डिवचलं..ईव्हीएम आणि संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्यावर भूमिकालोकसभेला ३१ खासदार निवडून आले, तेव्हा ईव्हीएमबाबत तक्रार नव्हती. आता मात्र राजकीय नॅरेटिव्ह तयार केला जात असल्याचं परांजपे म्हणाले. शिवसेना संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्याचं समर्थन करत नसून, त्यांना पक्षाकडून योग्य ती समज दिली जाईल असं शिवसेना प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी स्पष्ट केलं. एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत अभद्र वक्तव्य केल्यास ते खपवून घेतलं जाणार नाही असा इशाराही शिवसेनेनं दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.