Raj Thackeray Astrology : राज ठाकरे युती करुन सत्तेत येणार? ज्योतिषी म्हणाले...

Raj Thackeray Astrology : नवीन वर्ष सुरू झालंय त्यामुळे हे वर्ष कसं जाणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. अशात राज्याच्या राजकारणातही महत्त्वाचे बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षानिमित्त मनसे नेते राज ठाकरे यांची यावर्षी राजकीय वाटचाल कशी राहणार, याविषयी महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे (अधिपती- महर्षी पंचायतन सिद्धपीठम्) यांनी सविस्तर सांगितले. (MNS leader Raj Thackeray Astrology how will be new year 2023 for him )

महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे म्हणाले, "कुंडलीतील ग्रहस्थितीनुसार त्यांचा मंगळ आक्रमक असल्याने त्यांचे निर्णय अन् त्यांच्या पक्षाची वाटचाल ही राज्यातील राज्यातील राजकारणासाठी निर्णायक असेल.

यासह त्यांचा एकला चलोचा नारा कायम राहील, याचादेखील त्यांना लाभ आहे. राज ठाकरे यांना संपुर्ण वर्ष लाभदायक आहे. त्यामुळे त्यांचे निर्णय हे राजकीयदृष्ट्या विशेष निर्णायक ठरतील."

एकंदरीत 2022 हे वर्ष राज ठाकरेंसाठी काहीसं मिश्रित होतं. यावर्षी त्यांना आरोग्याच्या समस्या सुद्धा जाणवल्या होत्या पण 2022 च्या तुलनेत 2023 हे वर्ष राज ठाकरेंसाठी उत्तम असणार. राज ठाकरे यांचे निर्णय राजकारणात क्रांती घडवून आणण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज ठाकरे युती करुन सत्तेत येणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले.