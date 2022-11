मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर विनयभंगप्रकरणी नुकताच गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळं राज्यात बराच राजकीय गदारोळ माजला. पण आता आव्हाडांनी यासंदर्भात नुकताच काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांचा एक फोटो ट्विट केला आहे. त्यामुळं ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. (Molestation cases and now tweet Jitendra Awad again in discussion)

जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट केलं असून यामध्ये प्रियंका गांधी यांचा एका आंदोलनादरम्यानचा फोटो ट्विट केला आहे. या फोटोमध्ये प्रियंका गांधींना एक पुरुष पोलीस जबरदस्तीनं दूर ढकलताना दिसत आहे. या फोटोला आव्हाडांनी कॅप्शन दिलेलं नाही पण हॅशटॅग वापरला आहे. #354 असा हॅशटॅग वापरत त्यांनी भारतीय दंड विधानातील कलम ३५४ ची आठवण करुन दिली आहे.

दरम्यान, आव्हाडांवर नुकताच याच कलम ३५४ अंतर्गत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर काही वेळानं त्यांना अटकपूर्व जामीनही मंजूर झाला. पण पोलिसांनी आपल्यावर चुकीचा गुन्हा दाखल केल्याचा दावा त्यांनी केला होता. गर्दीतून मार्ग काढताना तक्रारदार महिलेला आपण सहजतेनं बाजुला केलं होतं, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक कुठलीही कृती करण्यात आलेली नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

पण आता प्रियंका गांधी यांचा एक फोटो ट्विट करत त्यांनी हा प्रकार विनयभंगाचा प्रकार असल्याचं सुचवलं आहे. याद्वारे आव्हाडांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यानंतर त्यांच्या ट्विटवर युजर्सच्या उलट-सुलट प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे.