Monsoon Maharashtra 2026 : मॉन्सून केरळमध्ये ४ दिवस आधीच पोहोचणार, पण महाराष्ट्रात कधी दाखल होणार? नवी अपडेट समोर

मान्सूनच्या आगमनाची शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच आतुरता लागली आहे. यावर्षी केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन लवकर होणार असले तरी देश व्यापायला बरेच दिवस लागू शकतात.अरबी समुद्रात संभाव्यतः निर्माण होणाऱ्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सूनच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणारे वारे वाहू शकतात. सुरुवातीला असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता की, मान्सून १८ मेपर्यंत अंदमान भागात पोहोचेल; परंतु, या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सूनच्या आगमनास विलंब झाला आहे. मान्सूनच्या आगमनासाठी आता नवीन तारखा जाहीर करण्यात आल्या असून, त्यानुसार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होण्याची शक्यता आहे..विदर्भात उष्णतेची लाट दरम्यान मे महिन्याच पहिल्या पंधरवड्यात राज्यात अनेक भागांत पाऊस झाला त्यामुळे तापमानात फारशी वाढ झाली नाही मात्र विदर्भात उष्णतेच्या लाटेने कहर केला आहे. हवामान विभागाने १५ मे पासून पुढील चार दिवसांत संपूर्ण राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे असली तर विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. मान्सूनने अंदमान आणि निकोबार बेटे तसेच बंगालच्या उपसागराच्या काही भागांत यापूर्वीच प्रगती केली आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, या वर्षी मान्सूनचे आगमन लवकर होणार असले तरी, त्याचा सुरुवातीचा टप्पा फारसा जोरदार असण्याची शक्यता कमी आहे. .जून महिन्यात पाऊस कमीच...या वर्षी केरळमध्ये मान्सून हंगामाची सुरुवात कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत येणाऱ्या नैऋत्य मान्सून हंगामातील पाऊस 'दीर्घकालीन सरासरी'च्या (LPA) ९२ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. जून महिन्यातील पाऊसही सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज असून, हे मान्सूनच्या कमकुवत सुरुवातीचे संकेत आहेत. परिणामी, हवामान तज्ज्ञांनी दोन्ही परिस्थितींसाठी म्हणजेच दुष्काळसदृश स्थिती आणि अतिवृष्टीच्या घटनांसाठी सज्ज राहण्याचा इशारा दिला आहे. .साधारणपणे, मान्सूनचे केरळमध्ये आगमन १ जूनच्या आसपास होत असते;पण या वर्षी मान्सून थोडा लवकर २६ मे २०२६ पर्यंत दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी मान्सून केरळमध्ये २४ मे रोजीच दाखल झाला होता. या वर्षी, २६ मे रोजी केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर, उर्वरित देशभरातील त्याचा प्रवास सुरू होईल..मान्सून २४ तासात अंदमानात दाखल होणार, केरळ अन् महाराष्ट्रात कधी पोहोचणार? हवामान विभागाने दिले अपडेट.केरळमध्ये २६ मे रोजी दाखल झाल्यानंतर, त्यानंतरच्या २ ते ४ दिवसांत मान्सून दक्षिण कोकणातून पुढे सरकेल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर, आणखी दोन दिवसांत तो मुंबईपर्यंत पोहोचेल आणि १० जूनपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापेल असा अंदाज आहे. या वर्षी मान्सून नेहमीपेक्षा लवकर दाखल होत असला तरी, त्याच्या प्रवासादरम्यान वारंवार व्यत्यय येण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. या वर्षी मान्सून केरळमध्ये लवकर पोहोचणार असला तरी, संपूर्ण भारत व्यापण्यासाठी मान्सूनला जास्त वेळ लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.