महाराष्ट्र बातम्या

Monsoon Update : पुढील ४८ तास महत्त्वाचे ! महाराष्ट्रात मान्सून दाखल होण्याची शक्यता; 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा येलो अलर्ट जारी

Rain Alert Maharashtra : अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट तर विदर्भातील अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर येथे ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यंदा 'एल निनो' प्रभावामुळे जून–सप्टेंबर दरम्यान देशात सरासरीपेक्षा कमी (सुमारे 90%) पावसाचा अंदाज आहे.
Dark monsoon clouds over Konkan region as IMD issues rain alerts across Maharashtra

Dark monsoon clouds over Konkan region as IMD issues rain alerts across Maharashtra

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Rain Alert Issued Across Maharashtra Districts : केरळमध्ये मॉन्सून आल्याचे हवामान विभागाने गुरूवारी अधिकृतरित्या जाहीर केले. मॉन्सूनने केरळसह कर्नाटकचाही काही भाग व्यापला असून त्याचा उत्तरेकडील प्रवास सुरू आहे. महाराष्ट्रात मॉन्सूनच्या आगमनाला पोषक वातावरण होऊ लागले आहे. पुढील दोन दिवसांत मान्सून तळकोकणात दाखल होऊ शकतो दरम्यान आज गोवा आणि सिंधुदुर्गात सर्वदूर पावसासह काही ठिकाणी मुसळधार सरी तर कोल्हापूरचे घाट क्षेत्र आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

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