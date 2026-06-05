Monsoon Update : पुढील ४८ तास महत्त्वाचे ! महाराष्ट्रात मान्सून दाखल होण्याची शक्यता; 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा येलो अलर्ट जारी

Rain Alert Issued Across Maharashtra Districts : केरळमध्ये मॉन्सून आल्याचे हवामान विभागाने गुरूवारी अधिकृतरित्या जाहीर केले. मॉन्सूनने केरळसह कर्नाटकचाही काही भाग व्यापला असून त्याचा उत्तरेकडील प्रवास सुरू आहे. महाराष्ट्रात मॉन्सूनच्या आगमनाला पोषक वातावरण होऊ लागले आहे. पुढील दोन दिवसांत मान्सून तळकोकणात दाखल होऊ शकतो दरम्यान आज गोवा आणि सिंधुदुर्गात सर्वदूर पावसासह काही ठिकाणी मुसळधार सरी तर कोल्हापूरचे घाट क्षेत्र आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे..दरम्यान मान्सूनपूर्व पावसाचाही इशारा देण्यात आला आहे. पुणे, सातारा, कोल्हापूर आणि कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर जोरदार तर उर्वरित राज्यात वादळी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांना हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. .रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर,जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली या जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.तर विदर्भातील अमरावती, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे..Monsoon 2026 : शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बातमी! यंदा मान्सूनचा पाऊस कमीच होणार, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी.यंदा कमी पावसाचा अंदाजभारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) हंगामासाठी सुधारित अंदाज जाहीर केला आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत यंदा देशभरात सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे केवळ ९० टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..दिल्लीत पाऊस अन् महाराष्ट्रात कडक ऊन! यंदा पावसाचं गणित का बिघडलंय? कधी होणार मॉन्सूनची एन्ट्री, शास्त्रज्ञांनी सांगितलं....'एल निनो' या हवामानातील उष्णतेच्या घटनेचा प्रभाव मोसमी हंगामावर असल्याने महाराष्ट्रासह देशाच्या बहुतांश भागांत पावसाची कमतरता भासण्याचे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे. हवामान विभागाने यापूर्वी सरासरी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता, मात्र आता तो कमी करून ९० टक्क्यांवर आणला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.