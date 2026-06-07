Maharashtra Rain: मान्सून आला पण सक्रिय नाही; राज्यातील पावसाबाबत मोठं अपडेट, सरकारकडून शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा सल्ला

मुंबई : अरबी समुद्रातून वेगवान प्रवास करत मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला आहे. यामुळे सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागात पावसाच्या सरी कोसळू लागल्या आहेत. यामुळे हवामानात गारवा निर्माण झाला असून उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. परंतु काही दिवसानंतर पावसाचा जोर कमी होणार असल्याची माहिती आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, सध्या मान्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला असून अनेक जिल्ह्यांत पाऊस कोसळत आहे. राज्यात ९ जूनपर्यंत मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आयएमडीने दिला आहे. मात्र १५ जूनपर्यंत राज्यातील मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग आणि पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा इशारा दिला आहे..Mumbai: मुंबईत लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू, मित्र-मैत्रिणींसोबत मद्यपान केले अन्...; नेमकं काय घडलं?.सरकारचा इशारापुढील १५ दिवसानंतर राज्यात पावसाचा जोर कमी होण्याचा अंदाज असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई करू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. १५ जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता आहे. परंतु समाधानकारक पावसाची शक्यता कमी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे..मान्सूनच्या प्रगतीमध्ये अडथळाकोरडे वारे वाहत असल्याने मान्सूनच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. यामुळे कोकणात मान्सून दाखल झाला असला तरीही राज्यभर मान्सून उशिराने पोहोचण्याचा अंदाज आहे..Fuel Supply: अफवांना पूर्णविराम! इंधन वितरणावर कोणतेही निर्बंध नाहीत; इंडियन ऑइलची ग्राहकांना दिलासा देणारी माहिती.शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा इशाराकृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने शेतकरी आणि नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. मान्सून दाखल झाल्यामुळे पावसावर अवलंबून पेरणीची घाई करू नये, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला आहे. तसेच पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटात झाड, विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब किंवा इतर विद्युत वाहिन्यांजवळ थांबणे टाळावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.