Maharashtra Rain Update : कोकण व्यापला; विदर्भातही प्रवेश! अनुकूल हवामानामुळे मॉन्सूनची प्रगती

पुणे - मॉन्सूनने सलग दुसऱ्या दिवशी प्रगती करत मंगळवारी मुंबईसह संपूर्ण कोकण विभाग व्यापला. दुसरीकडे मराठवाड्याचा बहुतांश भाग व्यापत मोसमी पावसाने विदर्भातही प्रवेश केला. हवामान अनुकूल असल्याने पुढील दोन दिवसांत मॉन्सूनची आणखी प्रगती अपेक्षित असून, येत्या आठवड्यात कोकणात सर्वदूर पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे. दरम्यान, मुंबईसह राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मंगळवारी पावसाने हजेरी लावली..अरबी समुद्रावर मोसमी वाऱ्यांना जोर आल्यामुळे मॉन्सूनने मंगळवारी अलिबागच्या पुढे वाटचाल करत मुंबईसह कोकणाचा उर्वरित भाग व्यापला. दुसरीकडे, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भातील वर्ध्यापर्यंत मॉन्सूनने मजल मारली.मॉन्सून आता राज्यातील चारही हवामानशास्त्रीय उपविभागांमध्ये पोचला असून, त्याने मंगळवारी तेलंगण, ओडिशाच्या उर्वरित भागांसह छत्तीसगड, झारखंड आणि बिहारचा बहुतांश भाग व्यापला. मॉन्सूनच्या प्रगतीची उत्तरसीमा सध्या डहाणू, वर्धा, रायपूर, डाल्टनगंज, मोतीहारी येथून जात आहे. मंगळवारी संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर मोसमी पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली..उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातही अनेक ठिकाणी दुपारनंतर विजांसह पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. ‘आयएमडी’च्या अंदाजानुसार, कोकण आणि गोव्यात २७ ते २९ जूनदरम्यान; तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात २४ ते २६ जूनदरम्यान काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.राज्यात विविध जिल्ह्यांत आज पावसाने हजेरी लावली. विशेषत: कोकण विभागात पावसाने दमदार उपस्थिती नोंदविली. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सकाळपासून ढगाळ वातावरण कायम होते. काही ठिकाणी जोरदार, तर काही ठिकाणी हलक्या सरी बरसल्या. मुंबईत आगामी २४ ते ४८ तासांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे..नाशिकमध्येही दुपारी एक ते दीड तास जोरदार पाऊस कोसळला. भुसावळला पावसाबरोबर विजाही कोसळल्या. वीज कोसळून जिल्ह्यात तिघांचा मृत्यू झाला.मॉन्सूनच्या पावसाने आज सकाळीच मुंबईत आगमन केले. उपनगरांच्या तुलनेत शहरात पावसाचा जोर अधिक होता. सकाळी ८ ते रात्री ८ या १२ तासांच्या कालावधीत शहर भागात सरासरी ४५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवसांसाठी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..हवामान खात्याने मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी पुढील पाच दिवसांचा अंदाज जाहीर केला आहे. उद्या (ता. २४) काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असून, विजांच्या कडकडाटासह सोसाट्याचा वारा वाहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गुरुवारी (ता. २५) ताशी ४०-५० किमी वेगाने वारे वाहतील आणि मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होईल. त्यानंतर २६ आणि २७ जूनला पावसाचा जोर ओसरेल आणि हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळतील..पावसाची वाटचालमुंबई : दिवसभर पावसाची हजेरीपालघर : दिवसभर हलक्या सरीधुळे : शहर तसेच साक्री, शिरपूर आणि दोंडाईचा परिसरात पावसाच्या आगमनाने शेतकरी सुखावलानाशिक : शहर आणि ग्रामीण भागात सलग दुसऱ्या दिवशी मध्यम स्वरूपाचा पाऊससातारा : शहर, तालुका आणि जिल्ह्यातील पश्चिम भागात संततधारपुणे : जुन्नर भागात ढगफुटीसदृश पाऊसरत्नागिरी : पावसाची दमदार सुरुवात. रत्नागिरीत, राजापूर, दापोली, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा आणि मंडणगड हजेरी.कोल्हापूर : हलक्या सरी कोसळल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.