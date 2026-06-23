महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Update : कोकण व्यापला; विदर्भातही प्रवेश! अनुकूल हवामानामुळे मॉन्सूनची प्रगती

मॉन्सूनने सलग दुसऱ्या दिवशी प्रगती करत मंगळवारी मुंबईसह संपूर्ण कोकण विभाग व्यापला.
Junnar Tahsil Rain

Junnar Tahsil Rain

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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पुणे - मॉन्सूनने सलग दुसऱ्या दिवशी प्रगती करत मंगळवारी मुंबईसह संपूर्ण कोकण विभाग व्यापला. दुसरीकडे मराठवाड्याचा बहुतांश भाग व्यापत मोसमी पावसाने विदर्भातही प्रवेश केला. हवामान अनुकूल असल्याने पुढील दोन दिवसांत मॉन्सूनची आणखी प्रगती अपेक्षित असून, येत्या आठवड्यात कोकणात सर्वदूर पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे. दरम्यान, मुंबईसह राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मंगळवारी पावसाने हजेरी लावली.

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