Monsoon Rain Update: पुणे-मुंबईसह राज्यात मुसळधार पावसाची हजेरी, 'या' जिल्ह्यांत अलर्ट जारी; मान्सूनचा परतीचा प्रवास तीन दिवस आधीच सुरु

Summaryमान्सूनचा परतीचा प्रवास यंदा ३ दिवस आधी सुरू झाला असून राज्यात मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे.मुंबई, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, साताऱ्यासह अनेक जिल्ह्यांत ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी केला आहे.कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पावसाने वाहतुकीवर परिणाम, तर उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी आहे..मॉन्सूनच्या पश्चिम राजस्थानातून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाली आहे. यातच राज्यात पावसाने जोर धरला आहे. मुंबई आणि पुण्यासह राज्यात सर्वदूर पावसाचा जोर वाढला आहे. दरम्यान आज राज्यात वादळी वारे, विजांसह जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांसह पुणे, साताऱ्याच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने दक्षतेचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट) देण्यात आला आहे. तर उर्वरित भागांत विजांसह सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे.. मुंबईसह उपनगरात काल रात्रीपासून जोरदार पाऊस पडत आहे. मध्यरात्री पावसाचा जोर वाढला. मुंबईत ढगाळ वातावरण आहे. ठिकठिकाणी सखल भागात पाणी साचले आहे. दरम्यान हवामान विभागाने पुढच्या तीन तासात विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. .पुण्यातही रात्रभर विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस सुरु आहे. अनेक सखल भागांत पाणी साचल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.परतीच्या पावसाने तूफान हजेरी लावल्याने पुणेकरांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक भागांत जोरदार पाऊस सुरु असून, नागरिकांना सतर्कता बाळगण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. .गेल्या २४ तासांत राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. अहिल्यानगर आणि रायगड, बीडमध्ये अतिमुसळधार पावसाची नोंद झाली. सोलापूर, तर ठाणे, पालघर, सातारा, सांगली अकोला, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत मध्यम ते जोरदार पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. .मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरुभारतीय हवामान विभागाने (IMD) काल १४ सप्टेंबर रोजी नैऋत्य मान्सूनच्या (Monsoon) परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. सर्वसाधारणपणे १७ सप्टेंबर रोजी सुरू होणारी ही प्रक्रिया यंदा तीन दिवस आधीच पश्चिम राजस्थानमधून सुरू झाली आहे. असं असलं तरी मान्सूनचा महाराष्ट्रातील मुक्काम पुढील आठवडाभर असणार आहे. .FAQsप्र.१: मान्सूनचा परतीचा प्रवास कधी सुरू झाला? ➡️ १४ सप्टेंबर रोजी पश्चिम राजस्थानमधून मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू झाला.प्र.२: महाराष्ट्रात पुढील किती दिवस पावसाचा प्रभाव राहणार आहे? ➡️ पुढील आठवडाभर महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाचा प्रभाव राहणार आहे.प्र.३: कोणत्या जिल्ह्यांत ऑरेंज अलर्ट आहे? ➡️ रायगड, रत्नागिरी, पुणे व साताऱ्याच्या घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट जारी आहे.प्र.४: मुंबई आणि पुण्यात पावसाची काय स्थिती आहे? ➡️ मुंबई आणि पुण्यात रात्रभर विजांसह मुसळधार पाऊस झाला असून अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे.प्र.५: कोणत्या जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण कमी आहे? ➡️ धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.