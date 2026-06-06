मान्सून गोव्यात दाखल, दोन दिवसांत महाराष्ट्रात; १० जूनपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज

पुणे, ता. ५ केरळममध्ये प्रवेश केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही मॉन्सूनची प्रगती कायम राहिली. अरबी समुद्रातून आगेकूच करताना मॉन्सूनने आज गोव्यातील पणजीपर्यंत मजल मारली. पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दाखल होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे. नैऋत्य मॉन्सून केरळममध्ये गुरुवारी दाखल झाला. अरबी समुद्रावर मोसमी वाऱ्यांना प्राप्त झालेला जोर आणि कर्नाटक किनारपट्टीजवळ वातावरणात तीन ते साडेचार किलोमीटर उंचीवर सक्रिय असलेल्या चक्रीय स्थितीमुळे मॉन्सूनची सलग दुसऱ्या दिवशी प्रगती झाली. IMD Predicts Monsoon Entry Into Maharashtra Soon.केरळपासून गोव्यापर्यंत पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली. मॉन्सूनने आज गोवा, कर्नाटक आणि तमिळनाडूचा मोठा भाग व्यापला. पुढील दोन ते तीन दिवसांत गोव्याच्या उर्वरित भागांसह दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूचा आणखी काही भाग, तसेच आंध्रच्या काही भागांमध्ये मॉन्सून पोचण्याची शक्यता आहे..Oil India Andaman Gas: मोठी बातमी! अंदमानच्या समुद्रात सापडलं ऊर्जेचं भांडार; केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिली माहिती.पोषक स्थितीगोवा आणि त्याला लागून असलेल्या पूर्वमध्य अरबी समुद्रावरील कमी दाबाचे चक्राकार वारे आता कर्नाटक किनाऱ्यापासून दूर जात आहेत. या प्रणालीमुळे मॉन्सून खेचून आणला जाण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मॉन्सून वेगात सरकण्याची शक्यता आहे..कोकण मध्य महाराष्ट्रात मुसळधारदहा जूनपर्यंत कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. सिंधुदुर्गात पुढील चार-पाच दिवस चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. मॉन्सूनपूर्व आणि त्यानंतर मॉन्सून चांगला बरसेल, अशी शक्यता आहे..राज्यात जोरदार सरीमॉन्सूनची आगेकूच सुरू असताना मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली. अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बीड, धाराशिव, लातूर आदी जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी शुक्रवारी दुपारनंतर विजा आणि वादळी वाऱ्यांसह पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.