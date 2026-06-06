महाराष्ट्र बातम्या

मान्सून गोव्यात दाखल, दोन दिवसांत महाराष्ट्रात; १० जूनपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज

Monsoon Maharashtra Updates नैऋत्य मॉन्सून केरळममध्ये गुरुवारी दाखल झाला. पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दाखल होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे, ता. ५ केरळममध्ये प्रवेश केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही मॉन्सूनची प्रगती कायम राहिली. अरबी समुद्रातून आगेकूच करताना मॉन्सूनने आज गोव्यातील पणजीपर्यंत मजल मारली. पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दाखल होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे. नैऋत्य मॉन्सून केरळममध्ये गुरुवारी दाखल झाला. अरबी समुद्रावर मोसमी वाऱ्यांना प्राप्त झालेला जोर आणि कर्नाटक किनारपट्टीजवळ वातावरणात तीन ते साडेचार किलोमीटर उंचीवर सक्रिय असलेल्या चक्रीय स्थितीमुळे मॉन्सूनची सलग दुसऱ्या दिवशी प्रगती झाली. IMD Predicts Monsoon Entry Into Maharashtra Soon

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