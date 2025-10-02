Monsoon Maharashtra : 'या' तारखेपासून मान्सून महाराष्ट्रातून माघारी परतणार; IMD कडून महत्त्वाचं अपडेट, कृषी विभागानंही केलं शेतकऱ्यांना आवाहन

८ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रातून मान्सून माघारी जाणारविदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा यलो अलर्टपश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज.मुंबई : राज्यात २९ सप्टेंबरपासून बहुतांश ठिकाणी हवामान स्थिर आहे. मात्र, २ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात दुपारनंतर मेघगर्जनेसह विखुरलेल्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची (Monsoon Maharashtra) शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. .विशेषतः विदर्भात वादळी पावसाची जास्त शक्यता असल्याने काढणी केलेली पिके पाऊस आणि वाऱ्यापासून सुरक्षित ठेवावीत, असे आवाहन कृषी विभागाकडून (Agriculture Department) करण्यात आले आहे..७ ऑक्टोबरनंतर स्थिर हवामानहवामान खात्यानुसार, ७ ऑक्टोबरपासून राज्यात पुन्हा स्थिर हवामानाची सुरुवात होईल. सुमारे ८ ऑक्टोबरपासून मान्सून राज्यातून अधिकृतपणे निरोप घेईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानंतर काही दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रातून मान्सून परतेल..Hingoli Crop Loss : 'कोणी ऐकत नसेल, तर कानाखाली वाजवू'; संतापलेल्या खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांचा कोणाला इशारा?.विदर्भ व मराठवाड्याला यलो अलर्टहवामान विभागाने विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांसाठी आणि मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. विदर्भात पुढील तीन दिवस पावसाची सक्रियता कायम राहील..पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात कसा असेल पाऊस?पश्चिम महाराष्ट्र : पुणे व सांगली जिल्ह्यांत हलका पाऊस, तर कोल्हापूर, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांत मध्यम पावसाची शक्यता आहे.उत्तर महाराष्ट्र : नाशिकच्या घाट परिसरात मध्यम पाऊस, तर नंदुरबार, धुळे, अहिल्यानगर, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांत हलका पाऊस पडेल.तापमानाचा अंदाजराज्यातील कमाल तापमान सुमारे ३० अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील..FAQsप्रश्न १: महाराष्ट्रातून मान्सून कधी माघारी जाणार?उत्तर: ८ ऑक्टोबरपासून मान्सून महाराष्ट्रातून निरोप घेईल.प्रश्न २: कोणत्या भागांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे?उत्तर: विदर्भातील सर्व जिल्हे आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.प्रश्न ३: तापमानाचा अंदाज काय आहे?उत्तर: कमाल तापमान ३० अंश तर किमान २५ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.