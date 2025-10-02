महाराष्ट्र बातम्या

Monsoon Maharashtra : 'या' तारखेपासून मान्सून महाराष्ट्रातून माघारी परतणार; IMD कडून महत्त्वाचं अपडेट, कृषी विभागानंही केलं शेतकऱ्यांना आवाहन

Monsoon to Withdraw from Maharashtra by October 8 : मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाची शक्यता
बाळकृष्ण मधाळे
  1. ८ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रातून मान्सून माघारी जाणार

  2. विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा यलो अलर्ट

  3. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज

मुंबई : राज्यात २९ सप्टेंबरपासून बहुतांश ठिकाणी हवामान स्थिर आहे. मात्र, २ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात दुपारनंतर मेघगर्जनेसह विखुरलेल्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची (Monsoon Maharashtra) शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.

