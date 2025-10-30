महाराष्ट्र बातम्या
मोंथाची तीव्रता कमी झाली पण पावसाचा मुक्काम अजून आठवडाभर; कोकणसह विदर्भात 'यलो अलर्ट'
Weather Updates : मोंथा चक्रीवादळाची तीव्रता कमी झाली असली तरी महाराष्ट्रात पावसाचा मुक्काम अजून आठवडाभर असणार आहे. राज्यात पाच नोव्हेंबरपर्यंत ढगाळ वातावरण आणि हलक्या ते मुसळधार स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
'मोंथा' चक्रीवादळ किनारपट्टीला धडकल्यानंतर त्याची तीव्रता कमी झाली आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेशातील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तेलंगणा, विदर्भाकडे सरकणार आहे. त्यामुळे गुरुवारी (ता. ३०) विदर्भात हलक्या ते जोरदार सरींची शक्यता आहे. ही वादळी प्रणाली आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, दक्षिण छत्तीसगड, विदर्भातून मार्गक्रमण करताना कमी दाब क्षेत्रात रूपांतरित होणार आहे. या प्रणालीच्या प्रभावामुळे आंध्र प्रदेश व तेलंगणात तशी ३५ ते ५५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची, वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे.