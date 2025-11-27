खासदार प्रणिती शिंदे आजपासून निवडणुकीच्या रणांगणात! माळशिरस, कुर्डुवाडी, बार्शीत ३०-४० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच चिन्हावर उमेदवार; जिल्हाध्यक्ष म्हणाले...

तात्या लांडगे
सोलापूर : नगरपरिषदांसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी प्रचार थंडावणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या विशेषत: काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारासाठी सभा, रॅलींचे नियोजन आहे. मोहोळ, दुधनी, मंगळवेढा, पंढरपूर, बार्शी व कुर्डुवाडी या ठिकाणी खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या सभा होणार आहेत. त्या त्या शहरातील स्थानिक प्रश्नांसह राज्य, देश पातळीवरील समस्या, प्रश्नांवर प्रचाराचा जोर राहील, अशी माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या असतात. त्यांच्या विजयासाठी आता प्रत्येक ठिकाणी आम्ही सभा, रॅलींचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता. २७) मोहोळमध्ये खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या सभा झाल्या. उद्या (शुक्रवारी) दुधनी (ता. अक्कलकोट) आणि अक्कलकोटलमध्येही त्यांच्या सभा आहेत. शनिवारी मंगळवेढा व पंढरपुरात सभा होतील. बार्शी व कुर्डुवाडीतही ३० नोव्हेंबरला सभा होऊ शकते, असेही शटगार म्हणाले.
दरम्यान, यावेळी बार्शी, कुर्डुवाडी, मोहोळ, दुधनी, अक्कलकोट येथे काँग्रेसचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार आहे. तर जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदांमध्ये नगरसेवक पदाचे काँग्रेसचे ७१ उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत. करमाळ्यात काँग्रेसने ‘रासप’ला पाठिंबा दिला असून काँग्रेस पुरस्कृत उमेदवार नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवित आहे. सांगोल्यात देखील काँग्रेसचाच उमेदवार आहे, पण स्थानिक परिस्थितीमुळे ते अपक्ष निवडणूक रिंगणात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
३०-४० वर्षांत पहिल्यांदाच पक्षाचे उमेदवार
माळशिरसमध्ये पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या चिन्हावर दोन उमेदवार नगरसेवक पदासाठी उभारले आहेत. कुर्डुवाडी नगरपरिषदेतही ३० वर्षांनंतर नगराध्यक्ष व १२ उमेदवार काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडणूक लढवित आहेत. ४० वर्षांत बार्शीतही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असल्याचेही जिल्हाध्यक्ष श्री. शटगार म्हणाले.
निवडणुकीच्या प्रचारातील ठळक मुद्दे...
मत चोरी, महागाई, भ्रष्टाचार, शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टी, महापुराची भरपाई नाही, शेतकरी आत्महत्या वाढल्या, लहान मुली- महिलांवरील वाढलेला अत्याचार, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, महिलांचे प्रश्न, यावर प्रचाराचा भर राहणार आहे. याशिवाय त्या त्या नगरपरिषदांमधील पाणी, रोजगार, रस्त्यांचा प्रश्नही प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. याशिवाय काँग्रेसने ७० वर्षांत काय केले? हा इतिहास मतदारांपुढे मांडला जाणार आहे. सुईपासून संगणकापर्यंतची प्रगती, हरितक्रांती, पाण्याची धरणे, रोजगारासाठी औद्योगिकरण हे सगळे काँग्रेसनेच केल्याचे लोकांना पटवून दिले जाईल, असे जिल्हाध्यक्ष शटगार यांनी सांगितले.
