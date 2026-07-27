MPSC Drug Inspector Exam Paper Leak : नीट नंतर आता MPSC चाही पेपर फुटला? औषध निरीक्षक भरती वादाच्या भोवऱ्यात, विद्यार्थ्यांचे गंभीर आरोप

Allegations Surface in MPSC Drug Inspector Recruitment Exam : नीट पेपरफुटीचे प्रकरण देशभरात गाजले असतानाचा आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दोन उमेदवारांनी पुराव्यांसह परीक्षेच्या पेपरबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या उमेदवारांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या संपूर्ण भरती प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. .या विद्यार्थ्यांनी 22 मार्च रोजी झालेल्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेपूर्वी काही प्रश्न आणि त्याची उत्तरे WhatsApp वर व्हायरल झाले असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले झालेले अनेक प्रश्न आणि मूळ प्रश्नपत्रिकेत साम्य असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे. .याशिवाय या परीक्षेत मध्ये येणारे प्रश्न नंदुरबार मधून पुढे पाठवले गेले असं देखील सांगितलं जात आहे. या परीक्षेत जवळपास 90 प्रश्न आधीच समोर आले असून यामध्ये मोठा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप देखील विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर.आयोगाचे स्पष्टीकरणदरम्यान औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटला नाही असं एमपीएससीने दिलं आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडे या आरोपात संदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. एमपीएससी कडून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे.संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, मात्र यात जर तथ्य नसेल तर अफवा पसरवण्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा एमपीएससीने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.