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MPSC Drug Inspector Exam Paper Leak : नीट नंतर आता MPSC चाही पेपर फुटला? औषध निरीक्षक भरती वादाच्या भोवऱ्यात, विद्यार्थ्यांचे गंभीर आरोप

Paper Leak Allegations : नंदुरबारमधून प्रश्न पुढे पाठवले गेल्याचीही चर्चा समोर आली आहे. सुमारे 90 प्रश्न आधीच लीक झाल्याचा दावा विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. एमपीएससीने पेपर फुटल्याचे नाकारले असून चौकशी करून अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
MPSC exam paper leak

MPSC Drug Inspector exam

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Allegations Surface in MPSC Drug Inspector Recruitment Exam : नीट पेपरफुटीचे प्रकरण देशभरात गाजले असतानाचा आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दोन उमेदवारांनी पुराव्यांसह परीक्षेच्या पेपरबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या उमेदवारांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या संपूर्ण भरती प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदार विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

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