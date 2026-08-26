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MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!

MPSC Drug Inspector Recruitment Cancelled : MPSC ने औषध निरीक्षक, गट-ब पदाची भरती प्रक्रिया परीक्षा गैरप्रकाराच्या तक्रारीनंतर रद्द केली. चौकशीत एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे आढळले. आता फेरपरीक्षा होणार आहे.
MPSC Drug Inspector re-exam 2026 latest update

MPSC Drug Inspector re-exam 2026 latest update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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MPSC Recruitment 2026 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठीची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला (MPSC Drug Inspector re-exam 2026 latest update) आहे.

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