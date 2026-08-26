MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!

MPSC Recruitment 2026 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठीची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला (MPSC Drug Inspector re-exam 2026 latest update) आहे. .२२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीत एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे आणि त्याचा लाभ झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले. त्यामुळे परीक्षेची गोपनीयता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने आयोगाने हा निर्णय घेतला..या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकाराबाबत आवाज उठविणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. आता औषध निरीक्षक पदासाठी नव्याने फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच फेरपरीक्षेसाठी कोणतेही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही..२९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली होती जाहिरातMPSC ने अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठी २९ जुलै २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर २२ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांवर ऑफलाइन पद्धतीने चाळणी परीक्षा घेण्यात आली..CTET 2026 New Date : सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 6 सप्टेंबरची परीक्षा पुढे ढकलली; नवी तारीख 'या' दिवशी होणार जाहीर.या परीक्षेचा निकाल १२ जून २०२६ रोजी जाहीर झाला. निकालानंतर ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. त्यापैकी ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखती १ जुलै ते २२ जुलै २०२६ या कालावधीत घेण्यात आल्या..मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर २२ जुलै रोजी औषध निरीक्षक पदासाठी पात्र ठरलेल्या ४८५ आणि अपात्र ठरलेल्या ३ अशा एकूण ४८८ उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती..पेपरफुटीच्या तक्रारीनंतर चौकशीदरम्यान, २२ ते २६ जुलै २०२६ या कालावधीत आयोगाला काही उमेदवार तसेच लोकप्रतिनिधींकडून परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. २० मार्च २०२६ रोजी, म्हणजे परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच, काही उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका किंवा प्रश्न मिळाल्याचा आरोप तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता. ही माहिती सोशल मीडिया तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून प्रसारित झाल्याचेही सांगण्यात आले..तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आयोगाने २७ जुलै रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली..एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे निष्पन्नगुन्हे अन्वेषण शाखेने आयोगाला सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालात एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे आणि त्याचा त्याला लाभ झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. या प्रकारामुळे परीक्षेची गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. आता याच पदासाठी फेरपरीक्षा घेण्यात येणार असून, त्यासाठी उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच फेरपरीक्षेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.