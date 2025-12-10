पुन्हा एकाच दिवशी दोन परीक्षा, निवडणुकीमुळे MPSCने परीक्षेची तारीख बदलल्यानंतरही गोंधळ

राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचे निकाल २१ डिसेंबरला लागणार आहेत. याच दिवशी एमपीएससीच्या परीक्षेचं आयोजन केलं होतं. मात्र निवडणूक निकालामुळे या दिवशीची परीक्षा पुढे ढकलून ४ जानेवारी आणि ११ जानेवारीला घेण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला. पण आता ४ जानेवारीला पुन्हा दोन परीक्षा होण्याची शक्यता निर्माण झालीय..नगर परिषदेचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी लागत असल्याने परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता ४ जानेवारी रोजी होणार आहे. तर महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ११ जानेवारी रोजी होणार आहे. गट ब पदाची परीक्षा याआधी २१ डिसेंबर रोजी आयोजित केली होती..२० वर्षात २४ बदल्या, कुठेच टीकत नाही; तुकाराम मुंढेंना बडतर्फ करण्याची भाजप आमदाराची मागणी, फडणवीसांनी दिलं उत्तर.दरम्यान, गट ब पदाची परीक्षा ज्या दिवशी होणार आहे त्याच दिवशी युजीसीची पूर्वनियोजीत नेट परीक्षा होणार आहे. यामुळे एकाच दिवशी या दोन परीक्षा आल्यानं आता विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. परीक्षा आधीच वेळेत होत नाहीत आणि त्यातही वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर तारखा क्लॅश होत आहेत. यामुळे दोन्ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका पेपरला मुकावं लागत आहे..राज्य लोकसेवा आयोगानं निवडणुकीमुळे संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब परीक्षा ४ जानेवारी रोजी घेण्याचं जाहीर केलंय. त्याच दिवशी यूजीसी नेट परीक्षा असणार आहे. युजीसी नेट परीक्षा ३१ डिसेंबर ते ७ जानेवारी या कालावधीत होणार आहे. विषयनिहाय या परीक्षेचे पेपर असणार आहेत. आता यातच ४ जानेवारीला असणाऱ्या पेपर दिवशी एमपीएससीचीसुद्धा परीक्षा असल्यानं नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. युजीसीने ३१ डिसेंबर ते ७ जानेवारी दरम्यान पेपर होणार असल्याचं जाहीर केलं असलं तरी कोणत्या दिवशी कोणता पेपर हे जाहीर झालं नाहीय. त्यामुळे ४ जानेवारीला पेपर आहे की नाही, असेल तर कधी कोणता हे स्पष्ट नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.