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MPSC Exam : ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा आता होणार संगणकाधारित; भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी निर्णय

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी) मार्फत होणारी भरती प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी संगणकाधारित परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
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MPSCesakal
सकाळ वृत्तसेवा
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महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी) मार्फत होणारी भरती प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी संगणकाधारित परीक्षा (कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट - सीबीटी) पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषदेत नियम २६० नुसार उपस्थित केलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या विषयावर शेलार यांनी उत्तर दिले.

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