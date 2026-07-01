MPSC Exam : ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा आता होणार संगणकाधारित; भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी निर्णय

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी) मार्फत होणारी भरती प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी संगणकाधारित परीक्षा (कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट - सीबीटी) पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषदेत नियम २६० नुसार उपस्थित केलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या विषयावर शेलार यांनी उत्तर दिले..त्यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने ५ मे २०२० रोजी घेतलेल्या निर्णयानंतर विविध विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील पदे ‘एमपीएससी’कडे वर्ग करण्यात आली आहेत. पूर्वी एमपीएससीमार्फत दरवर्षी सुमारे ७ ते ७.५ हजार पदांची भरती होत होती. आता ही संख्या वाढून दरवर्षी अंदाजे ५० ते ६० हजार पदांपर्यंत जाणार असल्याने भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..ऑफलाइन परीक्षा घेण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्र सरकार, विविध राज्ये, बँका आणि इतर संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा याच कालावधीत होत असल्याने परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता मोठे आव्हान ठरते. त्यामुळे वाढलेल्या पदसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सीबीटी पद्धती अधिक उपयुक्त असल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.सरकारचे उद्दिष्ट उमेदवारांना त्याच वर्षात परीक्षा घेऊन त्याच वर्षात नियुक्ती मिळवून देण्याचे आहे. रिक्त पदे दीर्घकाळ रिक्त राहू नयेत आणि विद्यार्थ्यांना अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचाही विचार करण्यात आला आहे, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले..आज देशभरातील विद्यार्थी कॅट, जेईई यांसारख्या प्रमुख परीक्षा ‘सीबीटी’ पद्धतीने देत आहेत. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ मध्येही ही पद्धत प्रभावीपणे राबविणे शक्य आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होईल. तसेच राज्यातील युवक-युवतींना वेळेत, गुणवत्ताधारित आणि न्याय्य पद्धतीने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. परीक्षांचे खाजगीकरण होणार नाही. मात्र परीक्षा घेण्यासाठी लागणारी यंत्रणा टीसीएस सारख्या संस्थाकडून सरकार उपलब्ध करून घेईल.- आशिष शेलार, सामान्य प्रशासन मंत्री.उत्तरपत्रिका मिळणार ; गुणांचे समानीकरणकेरळ, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, बिहार आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या अनेक राज्यांमध्येही लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा सीबीटी पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. परीक्षेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही दिली जाणार आहे. तसेच विविध शिफ्टमध्ये परीक्षा झाल्यास गुणांचे समानीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीनेही सीबीटी पद्धतीची शिफारस केली असून, त्याच शिफारशींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.