MPSC Exam: 'गट क' परीक्षेच्या अर्जासाठी 20 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ! 'एमपीएससी'चा निर्णय, 2 हजार 929 पदांसाठी भरती

MPSC Group C Recruitment Update: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून वर्ग तीनच्या पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या अर्जाची तारीख वाढवून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 अंतर्गत एकूण 2,929 पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी उमेदवारांनी केली होती. ती मागणी मान्य झाली आहे..इच्छुक उमेदवार 20 ऑगस्ट 2026 रोजी रात्री 11:59 वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतील, अशी माहिती एमपीएससीने दिली आहे. तर परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत 23 ऑगस्ट 2026 रोजी रात्री 11:59 वाजेपर्यंत असेल.महत्त्वाची बाब म्हणजे, चलनाद्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना ऑनलाईन पद्धतीने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा UPI द्वारेच शुल्क भरावे लागणार आहेत. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) पदासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2026 अशी असेल..Agriculture Raid: उरुळी कांचन-शिंदवणेतील बेकायदेशीर बियाणे, खते विक्रीवर कृषी विभागाची धडक; दोन शेती भांडारांवर गुन्हे दाखल.दरम्यान, 'पेसा' आणि 'बिगर पेसा' क्षेत्रांतील पदांचे आरक्षण जिल्हानिहाय मागणीनुसार निश्चित करण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रासाठी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाची पदे उपलब्ध असून शासनाच्या सूचनांनुसार पेसा क्षेत्रातील आरक्षणात आवश्यकतेनुसार बदल होऊ शकतात. पेसा क्षेत्रातील तलाठी पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी स्थानिक रहिवासी तसेच इतर आवश्यक पात्रतेच्या अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..Velhe NCP Protest: सुनेत्रा पवारांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य; वेल्ह्यात हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या पुतळ्याची प्रतीकात्मक अंतयात्रा, राष्ट्रवादीचा निषेध मोर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.