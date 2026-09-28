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MPSC Main Exam 2026 Postponed : MPSC विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! 3 ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा ढकलल्या पुढे; आयोग लवकरच जाहीर करणार नव्या तारखा

MPSC Main Exams 2026 Postponed : MPSC ने राज्यसेवा, स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि गट-ब अराजपत्रित मुख्य परीक्षा 2026 पुढे ढकलल्या आहेत. सुधारित तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर केल्या जाणार आहेत.
MPSC Exam Date 2026 Update

MPSC Exam Date 2026 Update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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MPSC Main Exams 2026 Postponed : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 3 ऑक्टोबर 2026 पासून आयोजित करण्यात आलेल्या तीन महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा 2026 आणि महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2026 यांचा समावेश आहे. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा आयोगाकडून स्वतंत्रपणे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत.

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