MPSC Main Exam 2026 Postponed : MPSC विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! 3 ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा ढकलल्या पुढे; आयोग लवकरच जाहीर करणार नव्या तारखा

MPSC Main Exams 2026 Postponed : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 3 ऑक्टोबर 2026 पासून आयोजित करण्यात आलेल्या तीन महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा 2026 आणि महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2026 यांचा समावेश आहे. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा आयोगाकडून स्वतंत्रपणे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत..राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णयही आयोगाने घेतला आहे. तसेच, परीक्षा पद्धतीसंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीही लवकरच अपेक्षित आहेत..या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटना, पालक तसेच लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या विविध मागण्यांचा विचार करून आयोगाने या तीन मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.कोणत्या परीक्षा पुढे ढकलल्या?राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा 2026महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2026.CBSE Three Language Policy : सीबीएसईच्या सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! त्रि-भाषा धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; काय दिले निर्देश?.या तिन्ही परीक्षांच्या नव्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे उमेदवारांना आता आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आयोगाकडून नवीन तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर केल्यानंतर त्याबाबतची अधिकृत माहिती उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.