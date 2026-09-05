MPSC पेपरफुटी प्रकरणात नरहरी झिरवाळांचे स्वीय सहाय्यक गणेश देवरे यांचा खुलासा; म्हणाले, ‘मी दोषी आढळल्यास...’

MPSC Paper Leak : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटी प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे विशेष कार्य अधिकारी (OSD) गणेश देवरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘या प्रकरणाशी माझा कोणताही संबंध नाही. मी दोषी आढळल्यास माझ्यावर कठोर कारवाई करावी; मात्र विनाकारण बदनामी करणाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावणार,’ असा इशारा देवरे यांनी दिला आहे..MPSC पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मुंबई विशेष शाखेच्या पथकाने गणेश देवरे यांची चौकशी केल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी गौरव पाटील यांच्या घरात देवरे भाडेकरू म्हणून राहत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना समन्स बजावून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.‘या प्रकरणाशी माझा दूरान्वयेही संबंध नाही’गणेश देवरे यांनी आपण गौरव पाटील यांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहत असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, भाडेकरू असणे हा केवळ योगायोग असून पेपरफुटी प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..‘MPSC पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मी दोषी नसल्याने कुठेही गेलेलो नाही. मी नंदुरबारमधील माझ्या घरीच आहे. गौरव पाटील आरोपी आहे आणि मी त्यांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहतो, यात माझा काय दोष?’ असा सवाल देवरे यांनी उपस्थित केला..MPSC पेपरफुटी प्रकरणी गौरवच्या प्रेयसीनंतर आणखी एकाला अटक, कोण आहे मयूर ठाकरे?.तसेच, या प्रकरणात आपला सहभाग असता तर आपण नंदुरबारमध्ये थांबलो असतो का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आपली विनाकारण बदनामी करणाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावणार असल्याचे देवरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.