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MPSC चा पेपर कसा फुटला? प्रेमात बिनसलं अन् प्रियकरानेच आयोगाला केला ई-मेल... प्रेमापासून ब्रेकअपपर्यंतची धक्कादायक कहाणी

MPSC Paper Leak Case: Six Arrested : MPSC पेपरफुटीप्रकरणी सहा जणांना अटक; प्रेमसंबंध बिघडल्यानंतर प्रियकरानेच आयोगाला ई-मेल करून पेपरफुटीची तक्रार केल्याचे तपासात समोर आले.
MPSC paper leak case

MPSC paper leak case: Mumbai Police arrested six accused, including three Maharashtra Public Service Commission officials

esakal

Sandip Kapde
Updated on

MPSC paper leak case: अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक (गट ब) पदासाठी २२ मार्च रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी बुधवारी सहा जणांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) तीन अधिकारी, तसेच नंदुरबारमधील कौटिल्य अकादमीशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील एका आरोपीनेच एमपीएससीला ईमेल पाठवून प्रश्नपत्रिका फुटल्याची तक्रार केली होती.

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