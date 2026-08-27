MPSC चा पेपर कसा फुटला? प्रेमात बिनसलं अन् प्रियकरानेच आयोगाला केला ई-मेल... प्रेमापासून ब्रेकअपपर्यंतची धक्कादायक कहाणी

MPSC paper leak case: अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक (गट ब) पदासाठी २२ मार्च रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी बुधवारी सहा जणांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) तीन अधिकारी, तसेच नंदुरबारमधील कौटिल्य अकादमीशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील एका आरोपीनेच एमपीएससीला ईमेल पाठवून प्रश्नपत्रिका फुटल्याची तक्रार केली होती..अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एमपीएससीचे उपसचिव अभिजित लेंडवे, कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाते, गोपाळ मराठे, नंदुरबारच्या कौटिल्य अकादमीचा प्रवीण पाटील, अमृत पाटील आणि गौरव पाटील यांचा समावेश आहे. या सर्वांना सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना २ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..प्रश्नपत्रिकेची प्रत आयोगातून बाहेरया परीक्षेसाठी विश्वेश्वर नकाते यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. परीक्षेपूर्वी नकाते यांनी प्रश्नपत्रिकेची झेरॉक्स प्रत आयोगाच्या इमारतीतच उपसचिव अभिजित लेंडवे यांच्याकडे दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यानंतर लेंडवे यांनी ही प्रश्नपत्रिका गोपाळ मराठे यांच्या माध्यमातून प्रवीण पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचे सांगण्यात आले..प्रवीण पाटीलमार्फत मिळालेली प्रश्नपत्रिका अमृत पाटील यांनी आपली मुलगी ऋतुजासाठी १२ लाख रुपयांना विकत घेतल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे. फुटलेली प्रश्नपत्रिका मिळाल्यानंतर ऋतुजाने परीक्षेत चांगले गुण मिळवले आणि ती राज्यात सातव्या क्रमांकावर आली. दरम्यान, ऋतुजाने ही प्रश्नपत्रिका तिचा प्रियकर गौरव यालाही दिली होती. गौरवचा भाऊदेखील याच परीक्षेला बसला होता..पेपरफुटीच्या व्यवहाराचा तपास सुरूतपासासंदर्भातील अन्य एका अंदाजानुसार, प्रवीण पाटीलमार्फत मिळालेला पेपर गौरवने ऋतुजाला दिला होता. मात्र, त्याच्या बदल्यात गौरवने ऋतुजाचे वडील अमृत पाटील यांच्याकडून मोठी रक्कम घेतल्याचेही सांगितले जात आहे. अमृत पाटील यांना राज्य शासनाकडून आदर्श पुरस्कार देण्यात आला होता.प्रश्नपत्रिकेची विक्री आणि त्यातून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा तपास गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता कक्षाचे प्रभारी निरीक्षक मंगेश देसाई आणि त्यांचे पथक करत आहे. नकाते यांच्यापासून प्रवीण पाटीलपर्यंत प्रश्नपत्रिका कशा प्रकारे पोहोचली, याचा प्रवास स्पष्ट झाल्याचे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले..MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!.प्रेमसंबंध बिघडल्यानंतर तक्रारपरीक्षा झाल्यानंतर ऋतुजा आणि गौरव यांच्या नात्यात बिनसले आणि दोघांनीही संबंध तोडले. गौरवनेही आयोगामार्फत सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ऋतुजा सरकारी अधिकारी होणार असल्याच्या विचाराने तो अस्वस्थ झाला. तिला धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने गौरवने एमपीएससीला ईमेल पाठवून प्रश्नपत्रिका फुटल्याची तक्रार केल्याचे तपासात समोर आले..दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर आपल्यावर कारवाई होऊन अटक होण्याची भीती गौरवला वाटू लागली. त्यामुळे त्याने आयोगाला आणखी एक ईमेल पाठवून यापूर्वी केलेली तक्रार मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. मित्र परीक्षेत नापास झाल्यामुळे आपण तक्रार केली होती, असे त्याने या दुसऱ्या ईमेलमध्ये नमूद केले होते..MPSC Paper Leak : लव्हस्टोरीतून एमपीएससीचा पेपर फुटला; प्रेमासाठी पेपर फोडल्याने यंत्रणा खडबडून जागी, असं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.