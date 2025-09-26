महाराष्ट्र बातम्या

अखेर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ पुढे ढकलली! आता २८ सप्टेंबर नाहीतर 'या' दिवशी पेपर होणार, वाचा सविस्तर

MPSC Exam Postponed New Date: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश आले आहे. आयोगाने अखेर एमपीएससी राजसेवा प्रिलिम्स २०२५ परिक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
MPSC Exam

MPSC Exam

esakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अखेर MPSC राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२५ पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याबाबत नवीन पत्रक जारी करण्यात आले आहे. MPSC प्रिलिम्स २०२५ २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार होत्या. मात्र याची तारीख आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. या परिक्षांची नवी तारीख जाहीर केली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आयोगाला पत्र लिहून प्रिलिम्स पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
exam
MPSC Exam
Exam Postponed
mpsc
MPSC candidates
MPSC Exam Student

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com