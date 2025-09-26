अखेर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ पुढे ढकलली! आता २८ सप्टेंबर नाहीतर 'या' दिवशी पेपर होणार, वाचा सविस्तर

अखेर MPSC राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२५ पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याबाबत नवीन पत्रक जारी करण्यात आले आहे. MPSC प्रिलिम्स २०२५ २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार होत्या. मात्र याची तारीख आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. या परिक्षांची नवी तारीख जाहीर केली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आयोगाला पत्र लिहून प्रिलिम्स पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, एमपीएससी राजसेवा प्रिलिम्स २०२५ ही २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार होती. त्यासाठी प्रवेशपत्रे देखील जारी करण्यात आली होती. मात्र परीक्षेच्या अनेक इच्छुकांनी एमपीएससी प्रिलिम्स नंतरच्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली. बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, सोलापूर आणि परभणी यासारख्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि पूर आल्याने हे घडले आहे. यानंतर आयोगाने परिक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात येणार! पण पुराच्या पाहणीसाठी नाहीतर...; मुख्यमंत्र्यांनी खरं कारण सांगून तारीखच सांगितली.आता महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ दिनांक २८ सप्टेंबर २०२५ ऐवजी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जारी करण्यात आले आहे. पूरपरिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे वीज खंडित झाली आहे. रस्ते खराब झाले आहेत आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा अनियमित आहेत. यामुळे उमेदवारांच्या परीक्षेच्या तयारीवर परिणाम झाला आहे. .Devendra Fadnavis : 'पीएम केअर फंड'बाबत फडणवीसांनी सोडलं मौन अन् विरोधकांनाही लगावला टोला , म्हणाले....रस्ते आणि वाहतूक विस्कळीत झाल्याने अनेक उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठीही चिंता निर्माण झाली आहे. या सर्व समस्या लक्षात घेता, या पूरग्रस्त भागातील अनेक उमेदवारांनी एमपीएससी प्रिलिम्स २०२५ परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी आयोगाला पत्र लिहिले होते. विद्यार्थ्यांनी एक्स आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही केला. इच्छुकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून आणि सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी, शेवटच्या क्षणी एमपीएससी परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.