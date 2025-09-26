महाराष्ट्र बातम्या

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेण्यावर MPSC ठाम, पूरग्रस्त भागातल्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतरही जारी केलं परिपत्रक, दिल्या सूचना

MPSC Exam : मराठवाडा, विदर्भात पावसाने प्रचंड नुकसान झालंय. अजूनही काही भागातील रस्ते बंद असून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. पण एमपीएससीने परीक्षेसाठी सूचना जाहीर केल्या आहेत.
Students Demand Postponement but MPSC Confirms State Services Prelims with Circular

Students Demand Postponement but MPSC Confirms State Services Prelims with Circular

Esakal

सूरज यादव
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २८ सप्टेंबरला घेतली जाणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालंय. या भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणं कठीण असून तूर्तास परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांसह अनेक संघटना आणि लोक प्रतिनिधींनीही केलीय. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. त्यांनी परीक्षेसंदर्भात परिपत्रक जारी केलंय. यात परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Marathwada
vidarbha
MPSC Exam
mpsc
weather forcast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com