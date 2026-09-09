MPSC Marks Verification : एमपीएससी उमेदवारांसाठी मोठी बातमी! गुणपडताळणीसाठी अर्जाची संधी; जाणून घ्या अंतिम तारीख

MPSC State Services Main Exam 2025 Marks Verification : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य परीक्षेच्या निकालानंतर काही उमेदवारांच्या गुणांमध्ये मोठी तफावत आढळून आल्याने विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत आयोगाने गुणांच्या फेरपडताळणीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. इच्छुक उमेदवारांना १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे..एमपीएससीने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला होता. निकालानंतर मुलाखतीसाठी पात्र न ठरलेल्या काही उमेदवारांच्या गुणपत्रिकेत अत्यंत कमी गुण दिसून आल्याने चर्चेला सुरुवात झाली. काही पेपरमध्ये २५० पैकी केवळ २, ६, ११ आणि १४ गुण मिळाल्याचे समोर आले होते..MPSC Paper Leak : लव्हस्टोरीतून एमपीएससीचा पेपर फुटला; प्रेमासाठी पेपर फोडल्याने यंत्रणा खडबडून जागी, असं काय घडलं?.विशेष म्हणजे, काही उमेदवारांना भाषा, निबंध आणि सामान्य अध्ययनाच्या पेपरमध्ये 100 पेक्षा अधिक गुण मिळाले असताना, वैकल्पिक विषयाच्या एखाद्या पेपरमध्ये अत्यल्प गुण मिळाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे निकाल प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर विद्यार्थ्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यासंदर्भात काही उमेदवारांनी आयोगाकडे लेखी तक्रारी आणि संबंधित पुरावेही सादर केले होते..MPSC Paper Leak: परीक्षा झाली, मुलाखतीही झाल्या; मग MPSC ने संपूर्ण भरतीच का रद्द केली? पेपरफुटीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत.या पार्श्वभूमीवर आयोगाने गुणपडताळणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आयोगाने स्पष्ट केलेली प्रक्रिया ही गुणांची फेरपडताळणी असून उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन किंवा फेरतपासणी यापेक्षा ती वेगळी आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांकडून उत्तरपत्रिकांची प्रत्यक्ष आणि पारदर्शक फेरतपासणी करण्याची मागणी केली जात आहे..अर्ज कसा कराल?उमेदवारांनी एमपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपल्या लॉगिन प्रोफाइलमधून विहित शुल्क भरून ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १० सप्टेंबर २०२६ आहे. गुणपडताळणीनंतरची अंतिम माहिती संबंधित उमेदवाराच्या प्रोफाइल डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.