MSRTC Buses Upgrade : राज्यात एसटी बसेसचे रुपडे पालटणार, बैठक व्यवस्था बदलून नव्याने ३ हजार बसेस रस्त्यावर धावणार

Maharashtra ST bus modernization : (विष्णू मोहिते) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांसाठी ३ x २ अशी बैठक व्यवस्था असलेल्या अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज 'राजमाता जिजाऊ' बस सेवेची सुरुवात होणार आहे. जास्त प्रवाशांची वाहतूक करणे आणि एसटीच्या ताफ्यात आरामदायी गाड्यांची संख्या वाढवणे, हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने सुमारे तीन हजार बसेस प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत. सांगली विभागाने महामंडळाकडे १६० बसेसची मागणी केली आहे. या नव्या बसमुळे 'लालपरी'चा प्रवास आता अधिक सुखकर होण्यास मदत होणार आहे..एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात यापूर्वी ३ x २ बैठक व्यवस्था असलेल्याच बससेवा प्रवाशांच्या सेवेत होत्या. मध्यतरी काही वर्षे बसकडे प्रवाशांनी पाठ फिरवल्याने २ x २ बैठक व्यवस्थेला मागणी वाढली होती. राज्य शासनाने महिलांसाठी प्रवासात ५० टक्के सवलत लागू केल्यापासून गर्दी तर वाढलीच आणि महामंडळही फायद्यात आले. त्यामुळे जास्त प्रवासी वाहतुकीसाठी ३ x २ बैठक व्यवस्थेला पुन्हा प्राधान्य दिले जात आहे. यामधून ५६ प्रवासी जाऊ शकतात..बसेसबाबत सहाय्यक वाहतूक अधिकारी प्रवीण डोंगरे यांनी सांगितले की, सर्व आगारांकडे सध्या ९६० बसेस सेवेत आहे. मार्च २०२७ अखेर यातील ८० बसेसची मुदत संपत असल्याने त्या भंगारात काढाव्या लागणार आहेत. नव्या बसेस जिल्ह्यासाठी मिळाल्या, तर केवळ ६० बसेसच जादा मिळणार आहेत. याचा विचार करून विभागीय वाहतूक नियंत्रक सुनील भोकरे यांनी १६० बसेसची मागणी केली आहे..Electric Bus : इलेक्ट्रिक बस ठरताहेत 'पांढरा हत्ती'; सुमारे तीन हजार कोटींच्या मदतीसाठी महामंडळाचे साकडे.या बसेस ग्रामीण वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणार असल्या तरी सोयी-सुविधा देण्यात आल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचार, चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, पॅनिक बटण, आरामदायक सीट्स, रुंद खिडक्या, यासह मोबाइल चार्जिंगची सुविधा देण्यात आली आहे.गाडीचे सस्पेंशन उत्तम दर्जाचे असल्याने प्रवाशांना धक्के कमी बसतील. बसमध्ये 'पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिम' आहे. बस थांब्याची ध्वनिक्षेपकाद्वारे आगाऊ माहिती प्रवाशांना दिली जाईल.. शटल सेवेची व्यवस्थाशहरांना जोडणाऱ्या मार्गावर या बसेस 'शटल सेवा' म्हणून चालवल्या जातील. सांगली- कोल्हापूर, सांगली-इचलकरंजी, मिरज-कोल्हापूर, मिरज-इचलकरंजी, ईश्वरपूर-कोल्हापूर, ईश्वरपूर-सांगली, पलूस-सांगली, तासगाव-सांगली, जत- सांगली, विटा- सांगली, विटा- कऱ्हाड, आटपाडी- सांगली यांसह प्रमुख मार्गावर या बसेस धावतील.