MSRTC: अफवांना बळी पडू नका; सवलतीच्या एसटी तिकिटांसाठी कोणतीही नवीन सक्ती नाही, एसटी महामंडळाचा खुलासा

मुंबई : एसटीचा प्रवासदरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांसह महिला प्रवाशांसाठी विशेष सवलती दिल्या जातात. तसेच परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्याचा प्रवास होऊ शकतो. यामुळे प्रवाशांकडून नेहमीच मोठा प्रतिसाद दिसून येतो. अशातच आता एसटी महामंडळाने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सवलतींची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटी प्रशासनाने प्रवाशांसाठी स्मार्ट कार्ड लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबत अनेक अपडेट समोर येत होत्या. मात्र यावर आता एसटी महामंडळाने खुलासा केला आहे. .एसटीचा प्रवास हायटेक होण्यासाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ प्रणाली लागू केल्याची माहिती समोर आली होती. याबाबत अनेक बातम्या देखील येत होत्या. परंतु राज्य परिवहन महामंडळाने एसटी प्रवासात या स्मार्टकार्डची अद्याप सक्ती करण्यात आली नसल्याची माहिती दिली आहे..Mumbai Goa Highway Delay : कोकणवासीयांचा संताप! मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात दिरंगाई; बड्या ठेकेदारांना ठोठावला तब्बल 16 कोटींचा दंड.राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा खुलासासवलतीच्या एसटी तिकिटांसाठी NCMC कार्ड सध्या अनिवार्य नाही. ते अनिवार्य असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आणि जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची नोंदणी प्रत्येक आगारात सुरू झालीय. पण अद्याप एसटी प्रवासात या स्मार्ट कार्डची सक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सवलतीच्या प्रवासाचा लाभ घेण्यासाठी सद्या स्मार्ट कार्ड अनिवार्य नसल्याचा खुलासा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने केला आहे..दरम्यान, एका पत्रकार परिषदेत राज्य परिवहन मंत्र्यांनी स्वतःच हे कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्याचे सांगितले होते. मात्र दुसरीकडे याच्या बातम्या नागरिकांच्या दिशाभूल करणाऱ्या ठरत असून NCMC कार्ड अनिवार्य असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने युटर्न का घेतला? अशा चर्चांना उधाण आले आहे..Mumbai News: पवईतील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत! रस्ता खासगी मालकीचाच, महापालिकेचा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.