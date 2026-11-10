महाराष्ट्र बातम्या

ST NCMC Card: 'एनसीएमसी'चा खासगी बँकेला लाभ! महामंडळाला तोटा; एसटी कर्मचारी काँग्रेसचा आरोप

NCMC Card Scheme Controversy: एसटी महामंडळाच्या एनसीएमसी कार्ड योजनेचा खासगी बँकेला फायदा होत असून महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे, असा आरोप एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.
ST NCMC Card

ST NCMC Card

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) एनसीएमसी कार्डच्या टॉप-अपच्या माध्यमातून प्रवाशांकडून जमा होणारी हजारो कोटी रुपयांची रक्कम खासगी बँकेच्या खात्यात राहणार असल्याने या निधीवरील व्याजाचा मोठा आर्थिक लाभ संबंधित बँकेला होणार असल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.

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