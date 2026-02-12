MSRTC NCMC Card : एसटी प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी ! NCMC असल्याशिवाय मिळणार नाही प्रवासात सवलत, कार्ड कसे मिळवायचे? जाणून घ्या प्रोसेस

ST bus NCMC Card : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) ने प्रवाशांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता एसटी बस प्रवासाच्या विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. .डिजिटल युगाची सुरुवातएसटी महामंडळाने रोख व्यवहारांना पूर्णपणे संपवण्यासाठी आणि सवलतींच्या वितरणात पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी ही NCMC प्रणाली लागू केली आहे. "हे केवळ तांत्रिक बदल नाही, तर प्रवाशांच्या विश्वासाला डिजिटल आधार देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे," असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. या कार्डमुळे सवलतींची अचूक नोंद होईल, सुट्ट्या पैशांची कटकट संपेल आणि प्रवास अधिक स्मार्ट व सोयीस्कर होईल..चिपळूण - दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी आधार E-KYC व UDID कार्ड सक्तीचे.या प्रकल्पासाठी महामंडळाने ईबिक्स टेक्नोलॉजिस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला आहे. राज्यभर लवकरच नोंदणी मोहीम सुरू होणार असून, बसस्थानकांवरच ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल..कोणाला मिळेल NCMC कार्डचा लाभ?ही योजना समाजातील विविध घटकांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे:विद्यार्थी — शालेय आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 'सरल' क्रमांकाशी लिंक केलेले कार्ड दिले जाणारज्येष्ठ नागरिक आणि महिला — अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना, महिला सन्मान योजना अंतर्गत प्रवास करणाऱ्यांना आधार संलग्न कार्ड.दिव्यांग — UDID क्रमांकाशी संलग्न विशेष कार्ड.पुरस्कारार्थी आणि पत्रकार — स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार विजेत्यांना विभागीय कार्यालयांमार्फत कार्ड. .कार्डची किंमत आणि रिचार्ज सुविधानवीन कार्डची किंमत — १९९ रुपये (GST सह).जुने स्मार्ट कार्ड जमा केल्यास — फक्त १४९ रुपयांत नवीन कार्ड.वॉलेट मर्यादा — किमान १०० रुपये शिल्लक आवश्यक; ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज.रिचार्ज कुठे कराल? — कंडक्टरच्या ईटीआयएम मशीनवर, अधिकृत वेबसाइट/मोबाइल ॲपवर किंवा नियुक्त एजंटांकडून..ही योजना एसटीच्या लालपरी प्रवासाला पूर्णपणे कॅशलेस आणि डिजिटल बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. प्रवासी लवकरच या स्मार्ट कार्डचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुरळीत आणि पारदर्शक होईल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.