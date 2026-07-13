ST Bus: पंढरपूर वारीसाठी एसटीची धाव! राज्यभर ५५०० विशेष बसचे नियोजन; महिलांना ५०% सवलत, तर 'या' प्रवाशांना मोफत प्रवास

मुंबई : आषाढी एकादशीनिमित्त विठुरायाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्र सरकारने भाविकांना भेट दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने ५,५०० विशेष बस चालवण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे पंढरपूरला वारीसाठी जाणारे भक्त तसेच इतर प्रवाशांचा प्रवास अधिकच सुरळीत होणार आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आषाढी यात्रा सुरळीत आणि सुरक्षित पार पडावी यासाठी प्रताप सरनाईक यांनी राज्यभर ५५०० विशेष बस चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एसटी बस प्रवासात महिलांना 'महिला सन्मान योजने'अंतर्गत ५० टक्के भाडे सवलतीने आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना 'अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजने'अंतर्गत मोफत प्रवासाचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच भाविकांचा प्रवास सुरक्षित, सुरळीत होण्यासाठी पंढरपूर आणि आजूबाजूच्या परिसरात विशेष बस थांबे, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर आवश्यक सुविधा पुरवण्यात येणार आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रवाशांसाठी अलर्ट! आता 'इथून' ट्रेनमध्ये चढलात तर गुन्हा दाखल होणार; रेल्वेचा मोठा निर्णय.महिलांसाठी ५०टक्के भाडे सवलतमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माहिती दिली की, राज्यातील कोणत्याही गावातील ४० किंवा अधिक भाविकांच्या गटाने विशेष बसची विनंती केल्यास, त्या गावातून थेट पंढरपूरपर्यंत एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी भाविकांना त्यांच्या नजीकच्या एसटी डेपोमध्ये नोंदणी करावी लागणार आहे. या विशेष सेवेवर सर्व शासकीय प्रवासी सवलती लागू असतील. महिलांना ५०% भाडे सवलत मिळेल आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक विनामूल्य प्रवास करू शकतील..दरम्यान, एकादशीनंतर परतणाऱ्या यात्रेकरूंची गर्दी लक्षात घेता, प्रत्येक मार्गावर स्वतंत्र रांगा लावून प्रवाशांच्या वाहतुकीचे आयोजन केले जाणार आहे. या कामासाठी ३६ हून अधिक वाहतूक नियंत्रक आणि सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले जातील..Mumbai News: एकुलती एक मुलगी, १६ वर्षे कोमात, ३७ लाख भरपाई देण्याचे आदेश; वेदनांची भरपाई पैशात होणार नाही !.१३,००० कर्मचाऱ्यांसाठी जेवणाची व्यवस्थागतवर्षी प्रमाणे यंदाही एसटीकडून काटेकोरपणे नियोजन करण्यात आले आहे. यात्रेच्या काळात चोवीस तास सेवा देणाऱ्या १३,००० एसटी चालक, वाहक, तांत्रिक कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि अधिकाऱ्यांसाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडून चहा, नाश्ता आणि जेवणाची व्यवस्था केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.