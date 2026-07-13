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ST Bus: पंढरपूर वारीसाठी एसटीची धाव! राज्यभर ५५०० विशेष बसचे नियोजन; महिलांना ५०% सवलत, तर 'या' प्रवाशांना मोफत प्रवास

MSRTC Special Bus: पंढरपूर वारीसाठी एसटी महामंडळाने ५५०० विशेष बसचे नियोजन केले आहे. महिलांना ५०% सवलत मिळणार असून ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास करता येणार आहे.
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Mansi Khambe
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मुंबई : आषाढी एकादशीनिमित्त विठुरायाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्र सरकारने भाविकांना भेट दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने ५,५०० विशेष बस चालवण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे पंढरपूरला वारीसाठी जाणारे भक्त तसेच इतर प्रवाशांचा प्रवास अधिकच सुरळीत होणार आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.

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