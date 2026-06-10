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MSRTC Student Pass : एसटीचा मोठा निर्णय ! कागदी पास बंद, आता विद्यार्थ्यांचा बस प्रवास होणार डिजिटल; NCMC स्मार्ट कार्डमुळे मिळणार 'हे' फायदे

Digital Bus Pass Maharashtra : एसटीने विद्यार्थ्यांसाठी कागदी बस पास बंद करून NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केले आहे. नोंदणीसाठी बोनाफाईड प्रमाणपत्र आवश्यक असून एजंट शाळा/कॉलेजमध्येच प्रक्रिया पूर्ण करतील.
MSRTC Student Pass

Students using NCMC smart card for MSRTC bus travel

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

MSRTC Student Pass: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) ने नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे पारंपरिक कागदी बस पास बंद करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना सवलतीचा प्रवास करण्यासाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

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